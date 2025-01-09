記者蔡琛儀／台北報導

藝人洗菜（王宇君）因參加《全明星運動會》第2季人氣飆升，多才多藝的她，時隔1年多推出新歌〈一如往常的善良〉，並宣布將於1月18日自己生日當天，在台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦首場個人專場「你是我的菜」演唱會，為此她開始努力減肥，目標再瘦3公斤。

▲洗菜將舉辦首場個人專場「你是我的菜」演唱會。（圖／橙藝創意提供）

現在除了保持運動習慣，還進行飲控，一天只吃一餐，她哀怨地說：「但是我食量真的太大了，減肥好痛苦。」除此之外，演唱會的所有安排，包含視覺周邊海報宣傳票務等等，全部的事情她都親力親為，每天幾乎忙到早上六、七點，睡眠嚴重不足，就是希望能呈現出最好的節目給喜愛她的粉絲們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多好友聽到洗菜要開唱紛紛表示支持，尤其是她在《全明星運動會》中的隊友們，藍隊領隊的錢薇娟，更是霸氣包了20張票，好友陳華也開直播幫她宣傳演唱會，兩人私交甚久，私底下常常一起過節，或是為彼此過生日，有時相約去唱KTV時，陳華還會指導洗菜一些唱歌技巧。

▲洗菜認真練團。（圖／橙藝創意提供）

演唱會定名為「你是我的菜」，她坦言曾遇過有人以「女生會打籃球是我的菜」、「愛運動的女生是我的菜」向她直球告白，還有粉絲瘋狂示愛問：「我那麼喜歡你，為什麼你都不給我機會呢？」她則是打趣回覆：「我愛林書豪十幾年了，他也還沒給過我機會，嗚嗚！」事實上，洗菜從來沒有表白的經驗，因為即使面對內心已經超級喜歡的人，卻還是非常被動，她害羞說：「可能會打籃球的人，就是我的菜。」