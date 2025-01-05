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方文琳挺裘海正…短髮造型意外曝光　「凍齡素顏」網狂讚：高中生

記者黃庠棻／台北報導

藝人裘海正過去在「偶像始祖」劉文正旗下，與方文琳、伊能靜組成了「飛鷹三姝」，在80年代紅極一時，是不少人心目中經典的回憶，不過裘海正結婚後便漸漸淡出演藝圈。近日，裘海正成為作家發行新書，好友方文琳也曬出親自購買書籍支持的照片，引起熱議。

▲方文琳力挺裘海正出新書。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳力挺裘海正出新書。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

方文琳近日在社群網站上分享近況，寫下「買的書在前天寄來，這兩天睡前就翻翻，然後帶著笑意入眠。」原來是她購買了好友裘海正發行的新書《音樂也快樂》，同時對著閨蜜喊話「海正，我們一起經歷青春歲月，一起走過人生歷練，現在還能在生活工作上互勉互勵，將近40年友誼常在是多麼不易！」

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▲方文琳力挺裘海正出新書。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳力挺裘海正出新書。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

接著，方文琳寫下讀書的心情，說道「看海正的文字可以感受她溫暖細膩，讀她描述過去的我，才知道當時自己內心所不足的缺口。此時的我們最懂得感謝所有一切，也因為知足常樂所以自在快樂。恭喜海正出書，很不錯的、很正的，推薦給您」。

▲方文琳力挺裘海正出新書。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳力挺裘海正出新書。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

不僅如此，方文琳也曬出一張與裘海正新書的自拍照，只見她將原本留著的一頭長髮剪短，長度約在耳下5公分，黝黑的髮色與髮尾微彎的造型更讓她顯得凍齡，加上素顏上鏡，吸引許多網友大讚「剪短髮了，變得更年輕」、「我以為是妳女兒」、「簡直高中女生」，引起熱議。

▲方文琳力挺裘海正出新書。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳新髮型意外成為亮點。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

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方文琳, 裘海正

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