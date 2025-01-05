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趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思近日爆出健康狀況亮紅燈，並坦承曾遭受公司不公平對待，甚至被拖進女廁遭毆打兩小時，引起大批粉絲不滿，在台灣頗有人氣的她，其實早年曾來台念大學，主修時尚相關科系，當年在校內賣餛飩的照片一度掀起熱烈討論。

▲趙露思曾來台念大學。（圖／翻攝自微博、明道大學提供）

▲趙露思曾來台念大學。（圖／翻攝自微博、明道大學提供）

趙露思曾在台灣念大學，老師對她的印象很深刻，求學期間還擔任時尚科系的模特兒協助走秀，甚至很有投資頭腦，投資學校的美食街攤位。她當年就讀明道大學時尚造型系，常得往自己臉上化妝，由於選讀的是國際學位，得在台灣、美國西雅圖分別讀書2年。

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▲趙露思曾來台念大學。（圖／翻攝自微博、明道大學提供）

▲趙露思曾來台念大學。（圖／明道大學提供）

當時，趙露思每天早上會親自去北斗市場挑豬肉，老師們也訂了好幾次餛飩，更有老師打趣說，「不知道是不是特別優待老師，趙露思包的餛飩都特別大顆。」如今她出面證實長期遭公司施暴PUA，直到對方拿走巨額「分手費」才願意停止一哭二鬧三上吊，由於文中使用「女字旁的她」，粉絲紛紛猜測加害者可能是她的前經紀人徐以若（本名：徐軍燕）。對此，徐以若透過律師聲明否認所有指控，並強調外界流傳的傳聞毫無事實根據。

▲趙露思曾來台念大學。（圖／翻攝自微博、明道大學提供）

▲趙露思曾在學校煮餛飩。（圖／翻攝自微博）

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