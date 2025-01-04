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阿部瑪利亞《木曜4》破不合！　「收邰智源私訊」告別前東家哭了

記者王靖淳／綜合報導

曾是女團AKB48成員之一的女星阿部瑪利亞來台發展多年，更跨足YouTube領域成為節目《木曜4超玩》成員，她在今年元旦發文宣布與隨身遊戲的經紀合作正式告一段落，並將以自我經營的方式展開全新演藝旅程。消息曝光後引發討論，她事後在頻道上傳新片，回答網友們的提問，中間一度講到落淚，當被問到與《木曜4》成員是否不合時，她也給出解答，同時也透露與邰智源的私下互動。

▲▼阿部瑪利亞。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

▲阿部瑪利亞在影片中一度落淚。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

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阿部瑪利亞坦言這次決定離開前公司，源於她對自我成長的期望。即將邁入30歲的她表示，希望成為一個獨立且有能力的女性，因此選擇在此時挑戰自己，成立屬於自己的公司，「我從小就是很崇拜那種很有能力、很獨立的女生，覺得我應該要更獨立，我想要挑戰更多不同的領域，所以我就選擇離開前公司，然後自己當老闆。」她也強調仍會繼續演藝工作，並感謝前公司過去的照顧與支持。

▲▼阿部瑪利亞。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

▲阿部瑪利亞澄清《木曜4》成員沒有不合。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

面對外界猜測與《木曜4》成員傳出不合，阿部瑪利亞澄清：「沒有，怎麼可能！前幾天剛跟泱泱吃飯，然後我生日的時候也是，大家都傳訊息給我說生日快樂，哪來聽到的消息？我覺得這個是蠻驚訝。」對於成員間的關係，她表示一切如常，並透露邰智源之前大地震時曾主動關心她，讓她十分感動，不過她也坦言與對方聯絡越少越好，「因為他是那種，有什麼擔心的事情，或是不太好的事情發生的時候，很常來關心我，我覺得他沒有來關心我，等於是現在狀態很好。」

▲▼阿部瑪利亞。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

▲阿部瑪利亞坦言與邰智源聯絡越少越好。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

此外，阿部瑪利亞也提到後期較少參與節目拍攝，是因為團隊變動，並笑稱：「可能我不是製作人的菜吧。」展望未來，阿部瑪利亞坦言踏上創業之路讓她充滿不確定感，但同時也希望透過努力讓粉絲看到更有魅力的自己，「去年的時候我覺得自己覺得一直在原地的感覺，好像很少可以給大家看，魅力滿滿的我的感覺，很擔心會不會粉絲們不再支持我，去喜歡別人了。」她感性地向粉絲喊話，期望繼續獲得支持，並展現更精彩的自己。

▲▼阿部瑪利亞。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

▲阿部瑪利亞不解《木曜4》解散的傳聞。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞Maria Abe）

事實上，阿部瑪利亞在今年元旦發文宣布與前公司結束合約，同時也特別感謝隨身遊戲和《木曜4》團隊對她的支持，認為這段經歷是成就今日的關鍵。雖然經紀約正式結束，但她也透露雙方仍期盼未來能有合作機會，並向木曜的粉絲喊話，「完全不需要感到傷心，這只是新的開始。」

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阿部瑪利亞, YouTuber, 木曜4超玩, 網紅

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