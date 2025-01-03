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吳姍儒爆主持前都要「先驗孕」 第三胎進度曝光了

記者葉文正／台北報導

金鐘主持人吳姍儒（Sandy）今年3度接下文化總會製作、三立首播的除夕節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》，今（3）舉行記者會，吳姍儒和表演嘉賓蕭煌奇、邵大倫、GENBLUE幻藍小熊都出席，由於吳姍儒前2次主持都正巧懷孕，9月才生下二胎、女兒「蒔五」的她，搞笑表示：「不用擔心！我已經確認過，驗過了，沒事沒事！」

▲三立文總除夕WE ARE節目主持人Sandy吳姍儒。（圖／記者林敬旻攝）

▲三立文總除夕WE ARE節目主持人Sandy吳姍儒。（圖／記者林敬旻攝）

吳姍儒和老公王陽開2022年1月結婚，2023年3月21日產下兒子「小初一」，當時她挺著8個月大肚首次主持《2025 WE ARE》。去年二度主持，則剛懷上「蒔五」，因此這回三度接主持棒，難免擔心嘆：「每一次主持都會不小心生小孩，我就很怕這一次接著這個任務又懷孕！」自爆已經驗孕是「安全」狀態。

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▲三立文總除夕WE ARE節目主持人Sandy吳姍儒。（圖／記者林敬旻攝）

▲Sandy吳姍儒強調自己沒有懷孕。（圖／記者林敬旻攝）

對於現在家有「兩寶」，吳姍儒也是感到心力交瘁：「真的很累，而且我怎麼會生了一個跟我一樣愛講話的小孩，兒子跟我一樣，很會講，我有時還會念他，你怎麼這麼多話呀。」對於愛兒的能言善道哭笑不得。

▲三立文總除夕WE ARE節目演出嘉賓幻藍小熊。（圖／記者林敬旻攝）

▲幻藍小熊是演出嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

至於她和老公會否想生第三胎，吳姍儒苦笑說：「目前先這樣（兩胎），因為有點太恐怖了，我現在都還在感冒的狀況，真的太累了，小朋友感冒就又傳來傳去的，體力上比較沒有辦法負荷」。也趕緊澄清說驗孕只是做效果，被順勢帶到是否開機、有無無避孕的成人話題，才驚覺一旁有未成年的少女(幻藍小熊)，趕緊打住。

對於爸爸吳宗憲每次放話「生女兒包2百萬」這件事，吳姍儒坦承根本沒拿到，反倒是過年會包給爸爸紅包，她認了每年差不多約3公分厚度的紅包。至於憲哥包給孫子的數字，她則透露：「他會統一請公司總經理負責這件事情，然後公司總經理就是我妹妹！」認為數字多寡不重要有心意就好。

吳姍儒對於吳宗憲一直聲稱兒子小初一長得像阿公很不滿，並透露昨在家看電視播《綜藝大熱門》才快2歲的小初一，先對著電視喊「阿公」，後來竟嫌棄說：「太吵了，快關掉電視。」讓吳姍儒大笑。

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