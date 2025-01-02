直擊／ENHYPEN禎元、善禹來了！　「愛心3連發」帥到粉絲暴動

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團ENHYPEN成員禎元、善禹今（2日）出席美妝品牌活動，現場湧進1500名粉絲，熱情幾乎癱瘓會場周遭巷弄道路，品牌還出動多名保全人員維持秩序，尖叫聲震耳欲聾。

▲ 韓團ENHYPEN成員禎元（右）、善禹來台。（圖／記者黃克翔攝）

適逢近日正處於南韓濟州航空空難哀悼期間，禎元和善禹相當低調，除了班機不公布，今天出席活動兩人都穿著深色西裝外套，也不接受媒體提問，不過他們還是相當寵粉，拍照時大方比出各種手指愛心，也不忘向周邊久候多時的千名粉絲喊話：「謝謝」、「我愛你！」讓ENGENE（粉絲名）開心到幾乎要暴動。

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兩人接受主持人阿ken訪問，被問到之後有沒有想去台灣的哪裡走走？善禹說：「聽說中山區是目前很受歡迎的地方，之後如果有時間想來這裡走走。」禎元則表示小時候有來過台灣，「印象中有吃過花生捲冰淇淋，還想要再吃一次，也很想喝珍珠奶茶。」被阿ken直呼很懂吃，根本是台灣人。

▲禎元和善禹不忘和一旁久候的粉絲打招呼致意。（圖／記者黃克翔攝）

禎元也說：「昨天下雨又有點冷，感謝媒體和粉絲來到這裡，今天想要給大家看到我帥氣的一面。」善禹則表示：「很高興可以在這個場合見到大家。」

▼禎元和善禹比出各種愛心手勢。（圖／記者黃克翔攝）