3陸劇男星驚爆「被約談」出事！狗仔揭高片酬：收入繳稅嚴重不符

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈2025開年不平靜，狗仔爆出3陸劇男星因稅務問題被國家部門約談。這3人是《狂飆》張頌文，《花間令》人氣飆漲的劉學義，第三位名字沒有曝光，狗仔提示「一線男星」。

▲張頌文、劉學義驚爆被國家稅務部門約談。（圖／翻攝自微博）

據狗仔「推理君江小宴」爆料，演《狂飆》爆紅的張頌文先被女演員姜塵爆料家暴劈腿，接著又因涉嫌個人收入與繳稅金額嚴重不符，被國家稅務部門約談。據悉，他在爆紅後身價飆升，不僅單部片酬高達2000萬人民幣（約台幣9000萬元），廣告代言也絡繹不絕。然而，其收入與稅務申報間的巨大差距引發關注，相關部門已要求其補繳稅款。同時，另一位一線男星及新晉男星劉學義亦被約談，顯示稅務稽查行動已逐步擴大至多位藝人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲狗仔曝張頌文高片酬，單部片酬2000萬人民幣（約台幣9000萬元）。（圖／翻攝自微博）

而大陸娛樂圈一旦藝人涉及稅務問題，戲劇作品都有難以播出的危機。張頌文的新劇《清明上河圖密碼》剛播畢，光去年就有5部戲劇。劉學義現年34歲，去年因《花間令》、《春花焰》人氣竄升，搭檔唐嫣的《念無雙》仙俠劇被看好上半年播出。他與袁冰妍合作《落花時節又逢君》，女方2023年因爆發稅務問題被約談，補稅後仍遭相關部門指責存在逃漏稅嫌疑，結果新劇換角，已拍畢的劇集也只好換人重拍，不料連他也傳出被約談的傳聞，陸網第一時間關注「這種是不是會給一次機會補繳」、「又得連累多少電視劇哇」、「一線男星是誰」。