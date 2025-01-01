蕭敬騰捐700萬內幕曝光！　宣布全新巡演繼續起跑

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）跨年夜現身浙江衛視2025跨年晚會，站在冷冽寒風的戶外舞臺上特別獻唱經典〈王妃〉和新歌〈我帶著我的皮囊〉兩首歌曲，為2024年的最後一天劃下完美的句點。他去年初首次挑戰主演音樂劇《胭脂扣》近30場，佳評如潮，蕭敬騰：「謝謝大家支持，很感動！」緊接8月投入全新「野生」世界巡迴演唱會，自上海展開序幕，年底又出席多場企業尾牙演出，人氣超旺。

▲蕭敬騰今年將繼續巡演。（圖／喜鵲娛樂提供）

老蕭在今年10月抽空完成與經紀人Summer的婚禮，更將兩人的喜悅轉化為社會愛心，把700萬禮金全數捐出，幫助有需要的團體，款項捐出後，許多收到善款的單位也紛紛在網路上公開表達感謝，吸引更多善心朋友一同加入善的循環，讓這份愛持續流動。

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此外，老蕭所屬喜鵲娛樂的歌手艾薇、金泰佑、張喬西在跨年夜當天同樣也是行程滿檔，一同唱響各地的跨年舞臺。兼顧事業與家庭的林熙蕾2024年初才剛參加完紐約時裝周，轉眼就到了年底。在結束年度工作行程後，特別安排長假陪伴家人，一行人去到芬蘭尋找聖誕老人，走進聚落只能用嘖嘖稱奇來形容，沒想到這世界真的有聖誕老人的存在，默默在世界的角落守護孩子們的心願。

▲▼林熙蕾到芬蘭跨年。（圖／喜鵲娛樂提供）

而這趟旅程她沒有刻意參加極光團，反倒像是帶了一桶lucky ball在身上，站在房門口竟然就看到極光大爆發，讓大家都雀躍不已，每天都像走在童話故事裡。被問到2025的計畫，林熙蕾說：「沒有安排就是最好的安排。」