ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭敬騰捐700萬內幕曝光！　宣布全新巡演繼續起跑

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）跨年夜現身浙江衛視2025跨年晚會，站在冷冽寒風的戶外舞臺上特別獻唱經典〈王妃〉和新歌〈我帶著我的皮囊〉兩首歌曲，為2024年的最後一天劃下完美的句點。他去年初首次挑戰主演音樂劇《胭脂扣》近30場，佳評如潮，蕭敬騰：「謝謝大家支持，很感動！」緊接8月投入全新「野生」世界巡迴演唱會，自上海展開序幕，年底又出席多場企業尾牙演出，人氣超旺。

▲▼蕭敬騰、林熙蕾。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰今年將繼續巡演。（圖／喜鵲娛樂提供）

老蕭在今年10月抽空完成與經紀人Summer的婚禮，更將兩人的喜悅轉化為社會愛心，把700萬禮金全數捐出，幫助有需要的團體，款項捐出後，許多收到善款的單位也紛紛在網路上公開表達感謝，吸引更多善心朋友一同加入善的循環，讓這份愛持續流動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，老蕭所屬喜鵲娛樂的歌手艾薇、金泰佑、張喬西在跨年夜當天同樣也是行程滿檔，一同唱響各地的跨年舞臺。兼顧事業與家庭的林熙蕾2024年初才剛參加完紐約時裝周，轉眼就到了年底。在結束年度工作行程後，特別安排長假陪伴家人，一行人去到芬蘭尋找聖誕老人，走進聚落只能用嘖嘖稱奇來形容，沒想到這世界真的有聖誕老人的存在，默默在世界的角落守護孩子們的心願。

▲▼蕭敬騰、林熙蕾。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼林熙蕾到芬蘭跨年。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼蕭敬騰、林熙蕾。（圖／喜鵲娛樂提供）

而這趟旅程她沒有刻意參加極光團，反倒像是帶了一桶lucky ball在身上，站在房門口竟然就看到極光大爆發，讓大家都雀躍不已，每天都像走在童話故事裡。被問到2025的計畫，林熙蕾說：「沒有安排就是最好的安排。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白柴狂奔3秒興奮衝向把拔 為吃零食飛撲重踩「小主人」

推薦閱讀

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！上床要被人抱 吞嚥吃力惹心疼

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！上床要被人抱 吞嚥吃力惹心疼

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

趙露思發聲！「1年前就爆7病症」　認遭前老闆毆打：她拿巨額分手費

趙露思發聲！「1年前就爆7病症」　認遭前老闆毆打：她拿巨額分手費

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

歐陽妮妮生了！跨年夜全家「醫院迎男寶寶」　張書豪爸媽也到場

歐陽妮妮生了！跨年夜全家「醫院迎男寶寶」　張書豪爸媽也到場

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

是元介宣布結婚…交往2年多套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

是元介宣布結婚…交往2年多套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」！回他家待3hrs全被拍

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」！回他家待3hrs全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！上床要被人抱 吞嚥吃力惹心疼

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

趙露思發聲！「1年前就爆7病症」　認遭前老闆毆打：她拿巨額分手費

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

歐陽妮妮生了！跨年夜全家「醫院迎男寶寶」　張書豪爸媽也到場

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

是元介宣布結婚…交往2年多套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獅子座都被誤會了！　江美琪親訴「因外型受委屈」：很容易被誤解
  2. H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺
  3. 林憶蓮神隱多年「跨年現身了」　58歲美成這樣！
  4. 蕭敬騰捐700萬內幕曝光！　宣布全新巡演繼續起跑
  5. 主播朝聖101跨年煙火「看錯棟」！　百人倒數完傻眼：點什麼燈啦
  6. 瘦子合體頑童MJ116台東跨年　摟女兒看煙火超溫馨
  7. 曾以《海角七號》爆紅！54歲小應退出演藝圈　宣布「轉戰房仲業」
  8. 潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚
  9. 五月天跨年免費唱「18萬人搶看」太驚人　冠佑1句話...團員當場氣炸
  10. 李聖傑爆「6次申請小巨蛋」都被打槍！　許願：今年可以唱到

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366