《星際大戰》安格斯麥金尼斯離世！享壽78歲　家人悲痛證實

記者劉宛欣／綜合報導

加拿大演員安格斯麥金尼斯（Angus MacInnes）因飾演《星際大戰四部曲：曙光乍現》中飛行員喬恩范德（Jon Vander）為人所知，家人近日透過社群證實他已經在12月23日辭世，享壽77歲。

▲安格斯麥金尼斯離世。（圖／翻攝自starwars官網）

根據安格斯麥金尼斯家人在臉書發出的聲明，他在家人和朋友的陪伴下平靜離世，聲明中提到，他是一位「深受摯愛的丈夫、父親、祖父、兄弟、叔叔和朋友」，此外還補充表示：「安格斯不僅是一名演員，他更是一個善良、體貼且慷慨的人，他的幽默與溫暖感染了所有認識他的人。他的離去將令他的家人、朋友、同事以及全球的粉絲感到深深哀痛。家人感謝大家的支持與懷念。」

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▲安格斯麥金尼斯的代表作是《星際大戰》。（圖／翻攝自劇照）

除了《星際大戰四部曲：曙光乍現》以外，安格斯麥金尼斯還參與了《星際大戰外傳：俠盜一號》及其他好萊塢大片，包括《地獄怪客》、《怒海劫》、《超時空戰警》、《證人》等等。晚年，1985年他暫停演藝生涯時，還曾在愛丁堡格拉斯市場（Grassmarket）開了「Mamma’s Pizza」披薩店，受到不少顧客喜愛。