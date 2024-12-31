大牙跨年夜宣布：終於工作來了！　昔控陳建州性騷一度失業

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）去年控訴遭藝人黑人（陳建州）性騷，男方否認事後更以加重誹謗提告，但大牙最後獲處分不起訴確定，平時會在社群記錄生活的她，今（31）日感性發文回顧2024年，同時也透露：「第一次經過了這麼長時間後，終於，工作來了。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖。

▲大牙。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）

大牙形容今年是學會耐心等待的一年，生活步調因未知的假期延長而放緩，也讓她得以不慌不忙地重新安排生活節奏。她透露，為了讓自己忙碌起來，她不要臉地自薦加入Podcast，成為節目《殺時間機器》的主持人。除此之外，大牙還首次投入戲劇表演課程，藉此找回對表演的熱情，並在期末喜劇演出中徹底放飛自我，享受久違的舞台快樂。

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大牙坦言，這一年對她來說，不只是等待，更是自我探索的過程。她表示，經歷了一段漫長的空檔後，終於迎來新工作的機會，讓她興奮地直呼：「好期待好期待好期待！」大牙也提到，這段等待期讓她反思生活，也為自己未來的忙碌做好準備。隨著2024年將結束，大牙迫不及待迎接2025年。她透露，新年的一月份將會是忙爆的開始，並信心滿滿地表示：「我準備好了！」

▲大牙發文回顧2024年。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）

事實上，大牙4月曾坦言前段時間沒工作的時候，身心狀態太煎熬，「瘦到不成人形」，連忙就醫還被診斷有重度憂鬱症，「怎麼樣都快樂不起來，沒有快樂感覺，腦中有很多情緒，但是身體很累，太詭異了」，幸好有老公和朋友的一路支持，她才逐漸挺了過來。