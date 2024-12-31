有村架純、坂口健太郎《再見的延續》　告別是一場漫長的接受

文／人物誌

「可以讓我聽聽看嗎？你的心跳聲。」

同樣被一幀幀唯美畫面所烘托的《First love 初戀》與《再見的延續》，乍看之下，是極為相似的愛情故事。但不同於《First love 初戀》是幾經波折，最終「失而復得」的虐戀；《再見的延續》則是勇敢面對「猝不及防」的失去，學著好好道別，把摯愛驟逝的失落化為步向未來的力量。

▲Netflix日劇《再見的延續》。（圖／《再見的延續》劇照，下同）

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直面內心陰霾，更真實表達情感



快樂又幸福滿溢的佐惠子（有村架純飾）與雄介（生田斗真飾），在求婚之旅的途中，不幸遭遇嚴重雪崩車禍，雄介搶救無效而逝世，而痛失摯愛的佐惠子陷入了無以復加的悲傷之中。

與接受雄介心臟的成瀨（坂口健太郎飾）相遇，雖說讓佐惠子的傷痛稍有緩解，但也使她感到困惑不已，自己究竟是依戀雄介的存在，還是能迎接新戀情的到來？而成瀨也同樣地崩潰喊著：「我搞不清楚，是我想見佐惠子，還是雄介想見她？」

劇中以心臟移植可能會產生記憶轉移的情況，把「愛」描繪的溫柔又殘酷，卻也同時放大了人性善良面，不以灑狗血的黑化來博得掌聲，反而用美好的和解方式收尾，或許這在現實中幾乎不可能發生，但也為我們帶來了些許冀望。

一場生命的延續，帶留下的人走向未來

雄介的心臟，一場手術，為成瀨延續了生命，卻也被雄介的記憶所擾，但更同時為兩人掙取到了與各自心中所愛好好告別的機會。畢竟，一個人何時會離開這個世界，是無法預知的，誰也無法保證自己能毫無保留的把一切交待完善。

與其說《再見的延續》是類似於《First love 初戀》那般的虐戀，其實更像是披著虐戀外皮、與逝去之人好好道別的旅程，而《照明商店》中入殮師告訴學生的這段話就很能為《再見的延續》留下最好的註解：「需要告別的不只是留下的人，離開的人也需要告別的時間，給予三天的時間是對離開的人最後的禮儀。」

對於生命中重要之人的逝去，《再見的延續》以不同於一般戲劇框架的手法呈現在無止盡的糾結、掙扎中，仍能正向面對的勇敢，或許這看來淒美，但也溫暖無比地提醒我們不要過於壓抑，要更自由地展露內心的情感，才能漸漸學會放下，邁向未來、重新生活。

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