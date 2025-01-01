H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

記者顧齊祐／綜合報導

日本AV女優佐山愛擁有甜美外貌與H級傲人身材，受到了廣大粉絲的喜愛。已經出道18年的她，突然在2025年的第一天宣布引退，令不少粉絲都相當震驚和不捨。

▲日本AV女優佐山愛擁有甜美外貌與H級傲人身材。（圖／翻攝自Instagram／ai_sayama0108）



佐山愛在今（1）日於Instagram上發文，首先祝賀大家新年快樂，並感謝過去一年中支持她的所有人，祝福大家在新的一年裡幸福快樂。然而，她隨後宣布了一個重磅消息「我，佐山愛，將在2025年9月發行的作品後正式引退AV女優的身份」，這讓不少粉絲感到震驚。

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▲佐山愛將在2025年9月引退。（圖／翻攝自Instagram／ai_sayama0108）



她在貼文中回顧了自己的職業生涯，寫道「自2007年4月出道以來，已經有18年了。得到了許多工作人員的支持，也得到了許多粉絲的愛戴。這段時間非常愉快，也非常幸福，真心感謝大家」。佐山愛接著透露，她的引退作品已經在2024年拍攝完成，所以在新的一年開始有種重生的感覺。

▲佐山愛未來仍會以女團「BLACK DIAMOND」的成員身份繼續活動。（圖／翻攝自Instagram／ai_sayama0108）



最後，佐山愛強調，她只是退出AV女優的身份，但並不會離開原事務所，未來仍會以女團「BLACK DIAMOND」的成員身份繼續活動。並向粉絲喊話「即使AV女優的身分不在了，我還是會繼續存在，而且會在今年更加進步，所以請繼續給予我大量的愛和支持」。