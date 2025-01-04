小孟老師／1月4日星座運勢　魔羯水瓶工作運UP

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：成績持續成長
感情：緣份天定浪漫
財運：精明消費管控
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：謙虛熱忱積極
感情：打扮增添氣質
財運：獲得意外之財
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙魚
工作：認真分析思考
感情：培養共同信任
財運：留意財經消息
幸運色：銀色
貴人：射手
小人：牡羊
【土象星座】
工作：建立合作團隊
感情：尊重彼此的心
財運：手工藝品創業
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：表現機會增加
感情：約會機會頗多
財運：投資思路清晰
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：專注精神完成
感情：細心關愛對方
財運：做好投資計劃
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：魔羯
【水象星座】
工作：放下心中期待
感情：花心思多打扮
財運：求財積極進取
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：善用資源效率
感情：學會聆聽心聲
財運：多閱讀有收穫
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：要有信心應對
感情：適當調整心態
財運：穩定財務狀況
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：金牛
【火象星座】
工作：事業創新突破
感情：朋友介紹桃花
財運：投資不必執著
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
工作：做好應對計劃
感情：收到告白訊息
財運：懂得投資技巧
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：善待同事友誼
感情：創造包容環境
財運：看看投資筆記
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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