Dcard大書認「沒想過變壞人」　出軌離職陷低潮：我會勇敢面對

記者王靖淳／綜合報導

「Dcard Video」前團隊成員大書日前遭前妻爆料婚內出軌，對象是公司裡的正妹新人，消息曝光後引發外界討論及關注，他事後自請離職，並在頻道上傳道歉影片向前妻道歉。今（29）日他在IG發文坦言，在今年下半年經歷低潮，同時也感嘆：「離開了很愛的工作，也遭遇了非常大的低潮。做錯了，也沒有妥善處理好。我從沒想過有一天自己會面對這樣的事，誰能想到自己會成為別人口中的壞人呢？」

▲大書。（圖／翻攝自Instagram／shuyi1117）

大書坦言，他離開一份非常熱愛的工作，因應這些變化，坦承自己「做錯了，也沒妥善處理好。」他提到，這次經歷，讓他體會到面對錯誤的重要，「誰能想到自己會成為別人口中的壞人呢？」並強調，發這篇文的用意並非希望博取同情，而是決心要面對自己的人生。大書引用「知錯能改」表達他對未來的方向，同時也表示，以前的他沒做到，但現在會努力以行動證明，讓支持他的人看到他更好的樣子。

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▲大書日前被爆出婚內出軌公司新人。（圖／翻攝自Instagram／shuyi1117）

回顧2024年，大書對過去幾年與許多人共事的回憶感到感激，並承諾會以真誠的態度迎接未來，「想起這幾年與很多人共事的回憶，不敢說盡善盡美，但真的真誠以對，會努力讓大家看到我好的樣子。」他也直言：「我知道永遠會有人臭我，書（輸）在哪，也永遠有人會希望我消失，但我會勇敢面對的。」他在文末以樂觀的口吻結尾，表示期待明年再見，展現對未來的無畏與期待。