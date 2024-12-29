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粉絲泰國追星「疑搭上濟州死亡班機」　友人崩潰尋人：至今聯絡不上

記者吳睿慈／綜合報導

南韓29日濟州航空客機墜毀務安國際機場，除了2名空服人員之外，機上其餘乘客179人推測全數罹難。該架飛機從泰國曼谷出發，失事原因仍在調查中，但由於遺體損壞嚴重，仍有多名乘客身份難確認。韓網29日便出現一則「尋人啟事」，2名粉絲疑似搭上該架班機，至今沒有聯繫，由於2位粉絲與該名網友是只有一面之緣的追星粉絲，分開後連絡不上對方，該網友無助之下在公開的追星帳號發文「如果有知道他們詳細身份訊息的人，拜託告訴我」，引起關注。

▲▼ 南韓濟州航空墜毀。（圖／路透）

▲南韓濟州航空29日墜毀於務安國際機場，機上179人罹難。（圖／路透）

濟州航空客機29日上午墜毀務安國際機場，該架飛機從泰國曼谷出發，不巧的是，南韓一年一度大型頒獎典禮Asia Artist Awards 2024於27日也在泰國舉辦，大批KPOP粉絲為了追星前往泰國，29日便傳出疑似有2名粉絲搭上該架死亡班機，一名推特帳號為「yumcat」網友著急發文，她表示「今天凌晨1點半，2名&TEAM粉絲搭上了從曼谷出發應該要抵達務安機場的韓國飛機，如果有人可以連絡上他們，或者知道他們身份訊息的人，拜託私訊告訴我」。

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▲▼粉絲泰國追星「疑搭上濟州死亡班機」，友人崩潰尋人：至今聯絡不上。（圖／翻攝自X、theqoo）

▲粉絲泰國追星疑搭上濟州航空死亡班機。（圖／翻攝自theqoo）

該則文章很快引起注目，也有網友質疑他在消費死者，怎麼可能不知道對方的身份訊息，但該名網友二度發文解釋，她與2名粉絲只有一面之緣，「我們只有當天在典禮上見面後就分開了，在追星群組裡認識的所以不知道名字、年齡，但到現在還聯絡不上他們」。

▲▼粉絲泰國追星「疑搭上濟州死亡班機」　友人崩潰尋人：至今聯絡不上。（圖／翻攝自X、theqoo）

▲該名網友表示至今聯絡不上2名粉絲。（圖／翻攝自X）

事實上，歌迷確實會透過聊天群組找同溫層相約追星，更有許多年輕人會瞞著家人出國追星，因此行蹤不容易推測，推特網友「yumcat」的發文目前引起韓網注意，多數粉絲轉發文章幫忙尋人，只是2名粉絲的名字、身份訊息皆不詳，宛如大海撈針般困難，只能盼望奇蹟出現，2位粉絲冒出聲報平安。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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