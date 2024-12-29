一出道就入圍金曲4大獎　阿布思發片「背部全裸」超大膽視覺照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

阿布絲將推出全新專輯《QUEENDOM》，專輯視覺阿布絲與帥氣的老鷹合影，並大膽赤裸上身，眼神堅定表現純粹與真實。阿布絲分享：「我們都需要坦承與接納自己的勇氣，希望透過作品帶給大家共鳴。」

▲阿布思新專輯視覺大膽裸上半身。（圖／華納提供）

阿布絲發行首張專輯就入圍金曲獎最佳原住民歌手、最佳原住民專輯、年度專輯、最佳新人四項提名，歷經一年的沈澱與創作，再推新輯，與初出道的自己相比，阿布絲說：「現在的我對執著的事比較容易放下，讓心少一點負擔，做音樂也比較不會有壓力。」

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阿布絲透露專輯的歌曲幾乎都是在回東部老家時創作，她說：「回家有更多的時間跟自己的內心對話，心也更靜了。回到東部讓我放鬆很多，想去海邊、想去山上隨時說走就走，我需要跟大地多一點連結，這種暇意的步調最適合我創作了。」而「QUEENDOM」也有著回歸到自己的領域能盡情釋放的意寓，歌詞更大量使用布農族語，也是阿布絲希望透過自己的音樂能讓大家對所陌生的族語漸漸感到熟悉。

▲阿布思將推出新專輯《QUEENDOM》。（圖／華納提供）

這次的專輯視覺，延續同名主打〈QUEENDOM〉，阿布絲戴上皇冠，象徵主宰著內心的世界，成為自己的女王。令人驚艷的是，阿布絲此次更大膽裸上身，對著鏡頭展現全裸背部，並回頭與帥氣的老鷹一起堅定的看向鏡頭。阿布絲分享：「裸上半身的主意其實是我提的，想要表達的是純粹與真實、自由與解放，我想我們都需要坦承與接納自己的勇氣。」