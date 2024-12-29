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神預言「今年空難不斷」！命理師再示警：明年有3災

南韓濟州航空發生重大空難。（圖／達志／路透社）

▲南韓濟州航空今天發生重大空難，機上載有181人，但僅2人獲救，其餘179人研判全數罹難。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

南韓濟州航空7C-2216航班今（29）日上午9時從泰國曼谷出發，準備飛往南韓全羅南道務安國際機場，不料飛機降落時突然滑出跑道，撞上圍欄後發生爆炸，造成大量死傷。命理師詹惟中先前就曾預言今年有2件事會發生，分別是政治混亂、飛機出事，如今不幸命中，他也悲嘆「一直印證」，提醒大家要更小心。

詹惟中先前在節目中表示，自己去年9月份預言今年的運勢時，就說得很清楚，2024年有2件事會發生，政治混亂、飛機出事，全世界的政治人物會屢屢遭受重大迫害，甚至生命危險。

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沒想到，濟州航空今天就發生墜機事件，詹惟中也在臉書悲嘆「老祖先太有智慧了，而不是我的預言很準，我們要相信更要小心面對。2024年（甲年）『太陽星化忌』，政治人物領導者的死亡跟空難不斷是不是一直印證」。

至於2025年運勢，詹惟中先前接受《三立新聞網》訪問時預測，明年為乙年太陰星化忌，他預言醫學界會有醜聞等災難發生，另外因為地震造成的水災會變多，水難、船難頻傳。此外太陰也代表房地產，詹惟中也點名也明年房地產將血崩式下跌。

這起事故發生在今天上午9時3分，濟州航空7C-2216航班從泰國曼谷起飛，原定降落務安機場，過程中疑似遭遇鳥擊，造成右側引擎起火，起落架也出現故障，機長立即拉抬機頭重飛。後續第二次降落時，飛機仍無法放下起落架，最終以機腹著陸，一路高速滑行並滑出跑道，最終撞擊到尾端外牆發生爆炸。

據了解，截至目前南韓消防廳已從失事殘骸中尋獲96具遺體，但因飛機撞擊力道過大，機身幾乎完全毀損，導致搜救工作進展緩慢。南韓消防廳推斷，除機尾獲救的2人外，其餘179人推測已全數罹難，現階段已改變任務目標，從原本的搜救行動改為遺體搜索。

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