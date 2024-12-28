趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思被拍到癱坐輪椅的照片，健康亮起了紅燈，工作室27日發聲證實消息她確定停工休養，有消息指出160公分的她體重只剩38公斤，瘦成了皮包骨，除了身體出了狀況，心理也因為長期的輿論壓力而得了憂鬱症。不少人相當關心她的現況，而她過去的影片也被一一挖出考古，其中她就曾在上節目時坦言一度想要退出演藝圈，且得到了家人的支持。

▲趙露思目前正停工休養中。（圖／翻攝自趙露思微博）

趙露思身體亮起了紅燈，工作室證實她在確認參演《戀人》之後，積極參與前期準備工作，拍攝期間為此付出了大量的時間與精力，不過卻在18日突然身體不適，已經在第一時間送醫治療，目前正在休養。有網友挖出趙露思在過往綜藝曾透露：「我有一段時間非常不想拍戲，非常不想做這一行我就跟他們講，我真的很不快樂。」

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得知女兒出道後受到諸多壓力，趙露思媽媽第一時間把她與經紀公司的合約拿出來研究，看解約要賠多少錢，感受到家人支持的趙露思坦言「那一刻我超感動」，後來她順利在媽媽的鼓勵下走出了低潮，也重新迎來了事業巔峰。

▲趙露思一度動了退出演藝圈的念頭。（圖／翻攝自微博）

此前，知名娛樂博主「八圈李元芳」27日晚間透露，有知情人士稱趙露思患的是「神經系統的疾病」，目前說不了話、走不了路，病情相當嚴重，此外，趙露思粉絲還爆料指控經紀公司老闆吳曉珍，明明知道趙露思的病情嚴重，卻照常出門遊玩，批評她根本是個失職的老闆。