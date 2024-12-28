蔡瑞雪搭機穿超辣「挖U蹦出半球」！　解放低胸事業線看光

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡瑞雪外型甜美，還因此獲得「北一女神」封號，平時儘管工作忙碌，仍會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常。最近她就在IG限動發文，透露自己即將飛往法國，同時也附上多張身穿低胸上衣的搭機照，胸前事業線一覽無遺。

▲蔡瑞雪有「北一女神」封號。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



透過蔡瑞雪分享的照片可見到，她身穿一件灰色的緊身上衣，胸前挖U的設計，凸顯她的傲人上圍，下身她搭配同色系的休閒褲，展現簡約又舒適的搭機穿搭。她站在機艙內的化妝間自拍，手拿手機對鏡子露出自信的微笑，表情輕鬆愉悅，散發親和的氣質。長髮披肩的她，將頭髮自然垂落，為整體造型增添一份柔美與隨性。

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▲蔡瑞雪出發法國。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪在文中透露，她在收工後立即趕往機場，雖然過程緊湊，但順利登機後覺得心情相當愉快。她寫道：「收工趕飛機～順利登機了，吃飽睡飽了。」蔡瑞雪提到，在飛行途中她選擇看卡通來放鬆心情，還特別幽默形容自己睡醒後的模樣：「睡醒頭髮超亂。」最後，她不忘分享已平安抵達法國的消息，並以輕鬆的語氣向粉絲們報平安，「平安抵達法國！」