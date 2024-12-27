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徐乃麟現身愛雅婚宴　談搭檔曾國城嘴快惹禍「我不會去安慰他」

記者葉文正／台北報導

台大外文系學生、北一女樂儀旗隊畢業生駱俠安今年7月參加曾獲金鐘獎的公視節目《一字千金》，遭主持人曾國城羞辱身材，引發眾怒，公視和曾國城深夜急道歉滅火。今天曾國城搭檔徐乃麟(乃哥)再現身愛雅婚宴時表示，「我不會跟素人去開這種玩笑，他自己的事情自己解決，我不會去安慰他。」

▲徐乃麟今天現身當愛雅婚宴證婚人。（圖／讀者提供）

▲徐乃麟今天現身當愛雅婚宴證婚人。（圖／讀者提供）

乃哥先是開玩笑：「他發生這事情，我哪敢有反映呢，基本上我麻將節目有觀眾，可是我不會去跟觀眾開這種玩笑，因為他們不是藝人，藝人被調侃來調侃去很習慣，但一般素人我不會的。」

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▲徐乃麟今天現身當愛雅婚宴證婚人。（圖／讀者提供）

▲徐乃麟一身西裝筆挺。（圖／讀者提供）

乃哥也表示，沒有打電話給曾國城安慰他，反表示：「我發生楊繡惠的事情時，他也沒有打電話安慰我啊，楊繡惠的事他也沒來安慰我，所以碰到事情自己去解決，很正常。」

▲▼WAN x 藝人愛雅AIYA婚禮，伴娘劉品言（右）與伴郎夏和熙（左）。（圖／記者李毓康攝）

▲WAN 跟 愛雅AIYA今天婚禮，伴娘劉品言（右）與伴郎夏和熙（左）。（圖／記者李毓康攝）

網友批評現在主持人沒有素質，只會拿來賓身體開玩笑，乃哥則說：「這樣講就偏激了一點，節目上藝人虧來虧去，都是常有的事，秀場文化就這樣，指示還是要提醒如果是素人不要輕易去開這玩笑，畢竟一般觀眾接受度不一樣。」

乃哥認為這些話語偶爾碰到擦槍走火講一下，但這些都老梗，「我們私下其實沒有開這些玩笑，但曾國城也常常開他身體的玩笑，雖然藝人大家都來來去去無所謂，像張文綺，凱希這些人，還有很多藝人接受度都很高啊。」

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