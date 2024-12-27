六月爆婚變「神隱9天露臉了」！被拍素顏現身餐廳 身邊不見李易

記者潘慧中／綜合報導

六月（蔡君茹）和李易結婚13年，繼18日被爆曖昧小20歲的滑雪教練，她最近向週刊坦言做錯事了，本來打算跨年夜發布離婚聲明，直到簽字前驚覺自己仍愛著老公才收手，並在暌違9天後在社群網站露臉了。

▲六月神隱9天終於露臉了。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



六月自從18日被週刊爆料有曖昧對象，便沒有更新任何社群平台，更不用說露臉，形同神隱。直到27日，她才轉發朋友的Instagram限時動態，打卡法式餐廳，心情似乎已經好轉了一些。

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▲六月和一群女性朋友聚餐。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



照片中，可以看到六月放下一頭中長髮，身穿咖啡色毛衣外套，在鏡頭前雙手比YA、捧腮露出微笑，似乎沒有化妝，簡單出席方志友、Gigi（林如琦）等朋友的聚會。

▲六月和李易決定繼續攜手走下去。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



事實上關於婚變風波，六月25日已透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，她坦承和李易很早以前就簽好離婚協議，本來預計年底發佈聲明，但事情有了轉機後，夫妻倆便強調：「經過多次溝通跟嘗試，決定彼此放下，繼續攜手走下去，謝謝大家關心。」