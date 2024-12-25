ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「紅豆餅女神」蕭芷渲發聲抵制麥當勞！　認收過公關品：不影響立場

記者蔡宜芳／綜合報導

北市一名在麥當勞打工的17歲少女，因長期遭男主管性傾騷擾，最後選擇走上絕路，事件引發社會高度關注。而網紅「紅豆餅女神」蕭芷渲（舊名閃亮亮）25日為此發聲，宣佈將抵制麥當勞，直到事件獲得妥善解決。

▲▼ 母親控訴17歲女兒在麥當勞打工，遭襄理性侵10幾次。（圖／記者黃彥傑攝）

▲受害者母親控訴17歲女兒在麥當勞打工，遭襄理性侵10幾次。（圖／記者黃彥傑攝）

蕭芷渲強調，即使自己曾經收到過麥當勞的公關品禮盒，但這並不影響她對這起性侵案件的立場，並公開表示：「沒有妥善處理前，我拒吃麥當勞。」指出受害者母親需要社會大眾的高度重視和聲援，希望大家能一起幫忙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「紅豆餅女神」蕭芷渲發聲抵制麥當勞。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

▲蕭芷渲發聲抵制麥當勞。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

蕭芷渲還在貼文中表達了對網路上冷嘲熱諷的憤怒，「可以事不關己，但請不要冷嘲熱諷！」並質問說：「如果今天失去家人的是你，請問你說得出這種話嗎？」蕭芷渲坦言，自己因為生理期情緒激動，光是同理就讓她快崩潰了，「真的沒有所謂的感同身受，感同身受我應該會原地爆炸。」

蕭芷渲提到，自己失去貓女兒時，就已經感覺世界都塌了，很難想像受害者母親該如何面對這樣的打擊。她也曬出自己發出抵制後標記麥當勞帳號的截圖，並表示：「祝大家聖誕快樂，然後聖誕節不要吃麥當勞。」

▲▼「紅豆餅女神」蕭芷渲發聲抵制麥當勞。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

▲▼蕭芷渲發文。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

▲▼「紅豆餅女神」蕭芷渲發聲抵制麥當勞。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

▲▼「紅豆餅女神」蕭芷渲發聲抵制麥當勞。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

推薦閱讀

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD

辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD

六月早簽好離婚協議書…本來年底宣布　跟「李易彼此放下」現況曝

六月早簽好離婚協議書…本來年底宣布　跟「李易彼此放下」現況曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

麥當勞, 蕭芷渲, 閃亮亮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 副業女王丫頭詹子晴宣布韓國潮牌進駐　飛往澳洲迎接第一道曙光
  2. 台灣小吃站上國際！　「首位台籍三星主廚」何順凱揭庶民美食人情味
  3. 韓韶禧親媽「非法開賭場」判刑出爐！　檢方不服提上訴
  4. 妻女慘死！兇手是兒子　劉青雲入魂《爸爸》：什麼是恨？什麼是原諒？
  5. 演唱會無預警被取消　男歌手自掏腰包辦見面會…還帶粉絲去迪士尼玩
  6. 歐陽妮妮挺9月孕肚合照父親　歐陽龍自認「老了」65歲近況曝！
  7. 安妮零下十度大街上換衣　冰島激情凸點照曝光
  8. 侯怡君睽違5年回歸八點檔「奪全台冠軍」　製作人尪蕭大陸說話了
  9. 「紅豆餅女神」發聲抵制麥當勞！　認收過公關品：不影響立場
  10. 熊霓曲曲遊名古屋 　老闆聞台灣啦啦隊態度大轉變

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366