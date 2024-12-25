記者蔡宜芳／綜合報導

北市一名在麥當勞打工的17歲少女，因長期遭男主管性傾騷擾，最後選擇走上絕路，事件引發社會高度關注。而網紅「紅豆餅女神」蕭芷渲（舊名閃亮亮）25日為此發聲，宣佈將抵制麥當勞，直到事件獲得妥善解決。

▲受害者母親控訴17歲女兒在麥當勞打工，遭襄理性侵10幾次。（圖／記者黃彥傑攝）

蕭芷渲強調，即使自己曾經收到過麥當勞的公關品禮盒，但這並不影響她對這起性侵案件的立場，並公開表示：「沒有妥善處理前，我拒吃麥當勞。」指出受害者母親需要社會大眾的高度重視和聲援，希望大家能一起幫忙。

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▲蕭芷渲發聲抵制麥當勞。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

蕭芷渲還在貼文中表達了對網路上冷嘲熱諷的憤怒，「可以事不關己，但請不要冷嘲熱諷！」並質問說：「如果今天失去家人的是你，請問你說得出這種話嗎？」蕭芷渲坦言，自己因為生理期情緒激動，光是同理就讓她快崩潰了，「真的沒有所謂的感同身受，感同身受我應該會原地爆炸。」

蕭芷渲提到，自己失去貓女兒時，就已經感覺世界都塌了，很難想像受害者母親該如何面對這樣的打擊。她也曬出自己發出抵制後標記麥當勞帳號的截圖，並表示：「祝大家聖誕快樂，然後聖誕節不要吃麥當勞。」

▲▼蕭芷渲發文。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）

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