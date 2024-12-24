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江祖平使壞報應來了！黃少祺勸自首…她「警匪追逐」撞倉庫陷火海

記者黃庠棻／台北報導

江祖平在三立八點台劇《願望》中對上老公黃少祺前女友王樂妍，為了守護愛情壞事做絕，而王樂妍原本失憶卻因受到刺激，進而恢復了記憶，過去的真相如潮水般湧回，對江祖平所飾演的麗紅的算計與陰謀，全都歷歷在目。

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

面對這一切，王樂妍裝瘋賣傻，將準備搭船離去的江祖平困住，拖延她的逃亡時間。而黃少祺前往老婆江祖平藏身處勸她自首，兩人相擁飆淚，沒想到警車的刺耳警笛聲由遠而近，麗紅察覺自己的行蹤敗露，慌忙逃亡展開刺激警匪追逐戰，卻遇到死路直接撞上倉庫大爆炸，殘壁瞬間傾塌。

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▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

江祖平飾演的麗紅身影被火海所吞噬，目前生死未卜，而黃少祺在拍攝現場情感大爆發，聲嘶力竭呼喚江祖平，甚至要衝入火海，也讓他拍完表示自己聲音全沒了，因為不斷哭喊，導致眼壓飆高頭痛不已。

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

近期《願望》劇情發展，江祖平遭到不同的報應，她全部素顏演出，從掉下懸崖，到火場及撞車戲，讓她吃足苦頭。江祖平表示，演惡女的心情真是比較爽，正常不能做的事利用戲的台詞發揮，做不同體驗，她也深知演出台八必定會有不同的慘況及報應。

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

而江祖平表示「八點檔通常都有一個規律，就是惡人報應，夏天泡溫泉、冬天跳水、寒流來時就去山頂跳崖！」她笑說，好在她不怕跳崖，因為不畏吊鋼絲，至於下溫泉，她則直呼「只要我有喘氣的機會就沒問題」，唯獨對落水戲有莫名恐懼，透露「基本我個人非常怕水，所以只要看到劇本有跳水戲就會恐懼，因我不想對外講，就是怕拍的時候，有真實的恐懼猙獰畫面出現。」

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

江祖平之前拍一場落崖又漂流到岸上的戲，形容當時真的看見人生跑馬燈，一直覺得自己做錯什麼要受這苦，當時她衣服裹了保鮮膜和保暖衣，導演還特別挑了一塊好躺的岩石，但當時正是漲潮，所以大家只能在退潮時搶拍，所有人員都繃得很緊，一直顧著她，因為沒有好好抓住的話，真的會被浪捲走。

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

因此，一拍完工作人員就衝過去抓住江祖平，她回憶道「當時我第一個想喊的就是媽，一點都不誇張，冷到失溫，甚至想我為何要答應拍攝，無數懷疑，當時大家趕快給我熱水，但抖到手都無知覺，大家電視上看到的都是沒在騙人的。」

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

除了落水戲之外，江祖平近日又拍攝追車爆炸戲，雖然只要拍車衝過去，但追車其實也很危險，包括警車總共有五台車同時拍攝，因為都在山路，要閃車又要撞對方車，讓江祖平直呼真的太驚險了。

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

此外，江祖平雖不是第一次演壞女人，但這次對惡女體驗感最大，因為角色孫麗紅個性驕縱，永遠用俯視全部人的眼光，加上癡迷老公黃少祺，才把恨轉到「表姊」王樂妍身上，可以為了愛殺人，已經瘋狂到極致。面對被網友惡毒的圍剿，江祖平笑說「還是有少數善心觀眾給予支持，認為為愛瘋成這樣是正常的！」劇迷更好奇她每次演出露出凶狠表情時，是否平時就很兇，她用開玩笑的口氣回「當然就是我真人本色！」

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江祖平, 願望, 黃少祺

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