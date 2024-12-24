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最帥女星是她！　徐懷鈺睽違22年扮男裝...驚天帥照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

徐懷鈺相隔17年推出新專輯，新歌〈來都來〉MV她不僅發揮演技一人分飾四角，更玩起角色扮演，在短短不到四分鐘的MV中從「歌舞女郎」一秒變身為「麻辣女特務」、間諜老大，最後甚至玩性大發貼起鬍子當起紳士賤男演反派，在片中亦正亦邪的她掌握各角色神情動作之餘，更把累積多年的演技展露無遺，外加武打場面及高難度「招客舞」，整支MV宛如集結徐懷鈺十八般武藝的才藝大秀。

▲▼徐懷鈺〈來都來〉。（圖／滾石提供）

▲▼徐懷鈺〈來都來〉MV中一人分飾四角。（圖／滾石提供）

▲▼徐懷鈺〈來都來〉。（圖／滾石提供）

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徐懷鈺得知要扮演四種個性迥然不同的角色時既興奮又期待，沒想到正式開拍後一到片場就被「假髮」擊敗，更發現最困難的不是扮男生，而是女裝的兩個造型。由於劇情上「歌舞女郎」、「麻辣女特務」得相互幫助擊敗賤男，兩個女角常出現在同一個畫面上，也因此讓徐懷鈺得秒換金髮及黑髮，讓她苦笑：「搞到我每此次上鏡常會腦子突然一片空白，頓時有種『我是誰，我在哪』錯亂感！」

而徐懷鈺為MV反串扮黑幫老大及紳士賤男，其中貼上手工鬍子、穿戴起全身復古紳士裝的造型更是英氣十足。事實上這並非徐懷鈺第一次反串男生早在22年前於戲劇《齊天大聖孫悟空》中，徐懷鈺就反串過「紅孩兒」一角，相隔22年再扮男生，徐懷鈺笑說：「如果要打分數，應該有90分吧！剩下的10分就是差在身高不夠高！」被問到下輩子投胎會想當男生還是女生？她打趣說到：「要當的話當男生吧！這輩子有美過一次了，下輩子要又高又帥！」

▲▼徐懷鈺〈來都來〉。（圖／滾石提供）

▲▼徐懷鈺男裝扮相被說帥。（圖／滾石提供）

▲▼徐懷鈺〈來都來〉。（圖／滾石提供）

她不僅又演又唱又跳，還配合諜報戰劇情展現武打身手，包括舉槍、翻桌、跪地等場面樣樣來，為此不僅拍到手麻及膝蓋破皮，搭配導演分鏡拍攝及舞蹈對嘴畫面的她還連拍36小時不停歇，儘管過程累到快要靈魂出竅，但最後成果讓徐懷鈺超滿意，被問到未來有機會最想挑戰什麼角色的跟劇情？她笑說：「完全不設限！各種類型我都想嘗試，只要不要像這次整到自己就好了！」

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