獨／名導盧貝松愛台一年內二訪！　「路邊一景象」讓他驚喜：巴黎做不到

記者蕭采薇／專訪

好萊塢法籍「億萬票房名導」盧貝松（Luc Besson）曾在十年前來台灣拍攝《露西》（Lucy），對台灣留下深刻且美好的印象。去年他更在一年內二度訪台，常言道「台灣最美的風景是人」，盧貝松在接受《ETtoday星光雲》專訪時印象深刻的，就是台灣人的善良和可愛。

▲盧貝松和太太維吉妮貝松，接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者謝婷婷攝）

盧貝松前年底才來台宣傳電影《人犬》，相隔不到一年，去年監製電影《台北追緝令》在台上映，盧貝松原本因為緊湊的工作無法來台，但最終仍排除萬難現身台北首映會。而《台北追緝令》不僅是全片在台拍攝，更是一次國際和台灣團隊難得的合作經驗。

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盧貝松對台灣團隊讚譽有佳，他對《ETtoday星光雲》表示：「台灣團隊非常專業，你可以感覺到，這部電影對他們來說很重要，他們想要做到最好。」而台灣人的親切也讓大導演留下深刻印象，盧貝松說：「每天早上你會看到所有人都笑容滿面，大家都很好相處。」

▲盧貝松十年前來台灣拍攝《露西》，當時就對台灣留下好印象。（圖／記者李毓康攝）

盧貝松的太太維吉妮貝松也是《台北追緝令》的製片，並在開拍前就特地來台勘景。維吉妮貝松說：「電影已經有既定的腳本，所以你必須找到好地點，適合故事的場景，並且展現這裡的多元魅力。」

提到在台拍攝的最大驚喜，盧貝松直呼：「善良！」他接著解釋：「你知道我來到這裡，印象最深刻的是什麼嗎？沒有人為腳踏車上鎖。」盧貝松說：「你知道，如果是在巴黎，（像台灣這樣）把腳踏車停著，兩分鐘後，腳踏車就不見了。」

▲盧貝松和製片太太維吉妮貝松，都對台灣人的友善印象深刻。（圖／記者李毓康攝）

維吉妮貝松也在一旁稱讚：「治安（真的很好）。」盧貝松笑說：「我特地觀察路邊的腳踏車，卻沒有人（偷走），我想說『哇！』我真的很喜歡這樣的精神。」

▲盧貝松（左）先前為電影《人犬》《ETtoday星光雲》專訪，心情大好還跳起舞來。（圖／ETtoday）

事實上，《台北追緝令》最初故事背景設定在香港，不過盧貝松極力向導演力薦台灣這處寶島。美籍台裔的導演黃嘉智因此更親自來台勘景，讓長大後鮮少回到台灣的他被多樣化的美景所震撼，立刻改寫劇本，將故事舞台移至台北，也再再證明盧貝松對寶島獨特的情感和喜愛。