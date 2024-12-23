嗶一下刷臉入場！　HYBE旗下藝人演唱會宣布啟用「人臉辨識」

記者劉宛欣／綜合報導

近來由於天王周杰倫、天后張惠妹等陸續在大巨蛋開唱，一票難求的狀況下，社群上出現了許多關於實名抽選制的討論，在反對的聲浪中，有部分人認為實名制會造成成本增加，入場時間拉長等等。事實上，相關制度在日韓行之有年，南韓四大經紀公司之一的HYBE，23日再宣布了新的措施，2025年將透過人臉辨識，讓歌迷可以輕鬆進場。

▲TWS明年初的見面會將使用人臉辨識入場。（圖／翻攝自TWS X）

根據韓媒報導，HYBE旗下藝人的演唱會，自2025年起，觀眾將可透過「人臉識別」輕鬆進場，無需攜帶身分證、門票確認身份，讓入場程序更加簡化，預期將大幅提升進場效率。而第一組執行此措施的，將會是2025年2月14日至16日將於奧林匹克公園手球競技場舉行粉絲見面會的男團TWS，該場次會第一次引入「Interpark Triple」的「臉部通行」服務。

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▲HYBE與Interpark Triple合作推出「臉部通行」服務。（圖／翻攝自韓網）

報導內容指出，「臉部通行」無需攜帶身分證或實體門票，只需透過人臉識別即可完成身份認證、快速進場。HYBE此前在2024年8月與Interpark Triple簽署了合作，投入開發、推廣人臉識別技術。

這次TWS粉絲見面會，觀眾可自由選擇是否使用臉部辨識功能，願意使用者可以上網登錄相關服務，購票時就可以直接使用該功能，見面會當天，只需在入場閘門前的攝影機前進行人臉便是，就可以快速進場，無需額外確認。沒有註冊人臉辨識功能的觀眾，也可按照以往流程，在現場進行人工身分證、門票檢查。