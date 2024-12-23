下架全台OTT倒數！《30歲還是處男》不只是BL劇 4年後重看值得嗎？

文／潘慧中

「不管做了什麼選擇，你都必須喜歡做出那個選擇的自己。」

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》將在年底前於全台OTT下架，對於這部打開我BL劇大門的作品，4年後再重看還是覺得很值得，慶幸編劇血淋淋寫下人們對自我的種種不堪評論。第一次看到安達和黑澤兩人相愛著，同時也害怕著，對方看到自己真實的一面後會破滅，但４年後再看到的，是自卑的靈魂終於了解要先滿足自己，才會讓自己和別人都開心的過程。

▲《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》已經是4年前的作品了。（圖／KKTV提供）



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越是繁華絢爛的近代，人們越有意識向內建立自信，但實際上能真正找到最適合自己的自信來源的人，只有萬中選一。大家多半為了陌生的成年生活，汲汲營營成為不那麼誠實、不那麼會討自己歡心的普通人，而成為一個普通人後，再嗷嗷待哺地等著其他人給予自己一些肯定，彷彿是與生俱來必須對自己下的詛咒。

▲《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》將在年底前於全台OTT下架。（圖／KKTV提供）



《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》進行到第七集加入黑澤的心聲後，整個故事的輪廓瞬間豁然開朗，編劇試圖從兩個沒自信的男子，他們面對同事、朋友、戀人的日常中，記錄下一些非常有代入感的煩惱，然後用粗暴直白的語調去論述它，再用最柔軟的心態去化解它，最終發覺，在每一次自我懷疑的背後，都是碰觸自己內心的機會，「重點是你到底想怎麼做」，那才是我們接下來的人生中，最不可或缺的魔法。

▲▼重看一次才發現原來黑澤和安達一樣都是沒自信的普通人。（圖／KKTV提供）



生活當然不可能如電視劇出現魔法，而且我們會持續在某天某瞬，因為自卑而變得膽小，但無論如何，在日常不停運轉的當下我們會知道，能夠主動採取討自己歡心的行動，不再被動等待開心的事情降臨，對自己來說，就是比昨天更美好的一瞬微光。能夠深深記得這份心情，這樣就夠了。

▲附上裡面我最喜歡的綠葉角色，「藤崎小姐」在裡面露出的姨母笑完全就是螢幕前的我。（圖／翻攝自Instagram／ryosato19920710）



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