台中跨年看過來　想看蔡健雅僅這裡有

記者葉文正／台北報導

連續4年奪得網路流量第一、跨年夜YT「發燒影片」冠軍的台中跨年晚會來勢洶洶，今19(日)壓底線舉辦記者會，除了先前公布的4波重量卡司外，市府再加碼大咖彩蛋嘉賓:由拿下最多金曲獎的天后蔡健雅「獨家」坐鎮台中主場。

▲鼓鼓(右)笑說要在台中結兩次婚。（圖／三立提供）

這是天后首度降臨水湳中央公園演出，2024下半年Tanya除旋風出席金鐘獎外，幾乎都是在忙世界各地的巡迴演出，鮮少在台灣公開露面，能在跨年夜空降熱情的台中，心情上非常期待，「準備了不少大家喜愛的應景歌曲」，與歌迷朋友相約跨年夜到台中一起送舊迎新。

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▲蔡健雅跨年唯一出現在台中。（圖／三立提供）

「最頂」台中跨年主打全台最多A咖演出的超級晚會，佔地67公頃的水湳中央公園為全台灣目前最大戶外活動場地，去年一口氣湧進25萬的粉絲朝聖，寫下跨年人數參與紀錄；記者會上鼓鼓回憶道，有年擔綱水湳的最後一棒演出，快接近凌晨一點了，台下還是滿滿人潮不願散去，「感覺聊天都可以一直聊到天亮!」，對台中人的熱情印象深刻。

▲台中跨年卡司。（圖／三立提供）

鼓鼓並透露今年兩場跨年演出會以GX限定團體組合在中部地區跑場，不忘貼心提醒粉絲「跟著GX趕場記得要保暖跟注意安全」，記者會上鼓鼓與剛完成台北小巨蛋個唱的蕭秉治率先帶來經典〈我是誰我是誰我是誰〉，GX人氣爆棚，記者會現場看到百位的台中鐵粉應援合唱，鼓鼓一時興奮口誤，「我最近來台中辦過（參加）兩次婚禮」，全場笑翻，感情生活幸福藏不住，GX並預告跨年歌單全數重新編曲，絕對要嗨翻中央公園。

台中跨年今年主題為「蛇現幸福」，除大咖藝人多到令人驚豔外，也強調演出類型更是豐富多元；今年邀請國內外重磅藝人，都是個唱票房秒殺等級的歌手，有韓國女團MAMAMOO輝人、蔡健雅、告五人、W0LF（S）五堅情、玖壹壹、高爾宣、Ozone、鼓鼓呂思緯與蕭秉治組合「GX」、派偉俊。

由於台中是很多知名創作樂團發跡地，特地也加入金曲獎血肉果汁機、芒果醬MangoJump及固定客等樂團演出，用live Band的震撼魔力唱嗨跨年夜，另外中跨是許多年輕藝人的夢想舞台，今年PIZZALI、蓋兒Gail(泰國)、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV等新秀都將登台表演，眾星雲集搭配180秒國際級焰火秀要打造亞洲最盛大跨年晚會，活動參與人數上看30萬人，市府呼籲請利用大眾運輸系統前往會場，今年晚會再度由三立電視、群健電視、台視主頻聯合製作播出，台灣大哥大MyVideo獨家播出。