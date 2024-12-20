徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

記者潘慧中／綜合報導

林襄、林穎樂18日被黃小柔具名直指出外景佔位後，掀起社會譁然。沒想到，徐凱希20日凌晨發文「我真的好佩服說謊被拆穿還能完全不承認的人，到底哪來的勇氣」後，居然被網友懷疑在影射林襄、林穎樂。對此，她稍早親上火線反駁了！

▲徐凱希的貼文被網友懷疑在影射林襄、林穎樂。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）



徐凱希20日凌晨在Threads抒發個人情緒後，接連釣出鮪魚（徐瑋吟）、熊熊（卓毓彤）回應。鮪魚直言「有一種人是抱持著不要臉天下無敵」，熊熊也不客氣地說：「睜眼說瞎話的人本來就有自己不尷尬，尷尬的就是別人的特別勇氣。」

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▲徐凱希澄清純粹是自己遇到了瞎人瞎事。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



但萬萬沒想到，這則貼文讓不少網友懷疑徐凱希是否在影射林襄、林穎樂。對此，徐凱希稍早在留言區澄清，真的沒有在影射林襄、林穎樂，「我完全沒在討論那件事，請別腦補。」

▲▼徐凱希在留言區向網友澄清。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）



徐凱希解釋是她遇到了瞎人瞎事，「自身經驗太生氣想分享，請不要做連結。」她也在Instagram限時動態表示，發文當下完全沒聯想到新聞事件，「我只覺得自己很衰，想用文字抒發情緒而已，請各位饒過我吧。」

▲徐凱希再發限動反駁。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

