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女兒才兩個月「長輩就問第二胎」　傅孟柏神隊友直接擋下：老婆傷口都還沒好

記者蕭采薇／台北報導

今年10月剛剛升格新手爸爸的傅孟柏，繼金鐘獎後，19日首度出席公開訂房網站活動，分享自己的秘境私房景點。他透露明天正好要帶老婆安安帶女兒飛日本京都旅行，對此非常緊張，因爲不確定女兒搭飛機時的反應，還準備了耳塞要給周邊的乘客，「希望是不要用到，但我們已經有先備好了。」

▲▼ 傅孟柏 Booking.com記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲傅孟柏出席訂房網站Booking.com記者會，分享自己的秘境私房景點。（圖／記者黃克翔攝）

對於即將到來的旅行，傅孟柏笑說，應該就是「換個地方育兒」，但對此也做了不少功課，包括怎樣可以讓小嬰兒飛行途中更舒適，「應該要在起飛前餵她喝奶，讓她耳壓不要太嚴重。」至於若是女兒在飛機上哭鬧該怎麼辦？傅孟柏開玩笑說：「要把口罩戴好！」但其實已經準備了耳塞，要送給附近的乘客。

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傅孟柏的太太也是經紀人，旗下還有許多藝人要照顧，他相當佩服老婆，「安安抗壓性滿強，我都覺得她很不像經歷這麼多的人，從懷孕到現在還有辦法工作，有辦法處理這麼多事。」像先前安安旗下另一名藝人徐鈞浩擔任金馬紅毯主持人，安安也是一邊帶小孩、餵奶，一邊張羅工作的大小事。

▲▼傅孟柏宣布結婚當爸。（圖／翻攝自IG）

▲傅孟柏今年宣佈和愛情長跑的「經紀人女友」安安完婚，兩人也升格爸媽。（圖／翻攝自IG）

傅孟柏說：「我能做的，就是幫她開車，還有我自己的部分多做一點。」他也注意要照料到妻子的心情，傅孟柏笑說：「要很小心，無論怎樣都是我的錯！因為有些時候那些情緒都是生理上的賀爾蒙，當下不要和她的任何情緒做辯論，以先讓對方情緒是好的為主。」

至於成為爸爸後的轉變，傅孟柏說，覺得自己耐心變好了：「我本來是沒有耐性的人，像昨天我在開車的時候她大哭，當時塞在基隆路上，但女兒肚子餓要吃飯了。那時候車上只有我和一個嬰兒、兩隻狗，狗狗也因為哭聲受到驚嚇。我最後只好在紅燈時泡奶，一停進路邊停車格，馬上把奶瓶塞在女兒的嘴裡。」他笑說，當時一度崩潰想說：「好啊！我們就四個一起哭！」

▲▼ 傅孟柏 Booking.com記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲傅孟柏喜愛攝影，活動上也分享自己的私房打卡景點。（圖／記者黃克翔攝）

目前他們夫妻仍自己帶小孩，不過傅孟柏表示，會在過完農曆年後就進組工作，屆時會請褓母協助。至於是否有生第二胎的打算？傅孟柏直說目前還沒有多想：「老婆才剛生完，傷口都還沒好，我媽會一天到晚問我這個問題，但現在有其他長輩問的時候，我媽會出面幫我擋這個問題。」

 

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