林襄、穎樂遭控佔位「小S神預言被挖」！主持當下反應曝：新聞會鬧很大

記者黃皓瑋／綜合報導

藝人黃小柔、Vicky近期在節目《小姐不熙娣》中，爆料遭知名女星私下無禮、佔列車座位，掀起網友議論，黃小柔昨（18日）則證實「佔位的人是林襄與穎樂」，再度引爆話題。其實主持人小S在節目中得知對方身分後，就曾表示「（如果公開姓名）新聞會鬧很大」，如今節目片段重新被翻出，讓網友直呼是預言家。

▲小S直言若公開姓名「新聞會鬧很大」。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



Vicky與黃小柔爆料某次搭車拍外景時，被同行的流量女星佔位，向對方反映後，對方卻冷回「那邊還有空位」。2人在節目中雖未公開指名道姓，但黃小柔仍透過耳語，向小S揭露對方姓名，讓她聽完相當訝異。當時黃小柔也向小S表示：「是不是我只要講（姓名），我們2個就完蛋了，會被網暴（網路霸凌）。」不過小S則冷靜回應：「不是，是新聞會鬧很大。」

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▲對於Vicky、黃小柔（左圖）的指控，林襄、林穎樂（右圖）雙雙否認。（圖／翻攝自Facebook）

回顧整起爭議，在Vicky與黃小柔的爆料曝光後，有部分網友依據線索，猜測是在影射先前一起錄《綜藝玩很大》的林襄、林穎樂，但2人隨後否認是當事人，也澄清沒有佔位、對前輩無禮。然而黃小柔昨日發文證實，爆料的對象確實就是林襄、林穎樂，對此林襄的經紀公司也發聲，強調當天是依指引上車，並未被告知坐錯位子、需要換位：「若林襄當下有被告知座位另有安排或需求，也一定秉持禮貌與尊重全力配合，這是她對待工作及同仁的一貫態度。」