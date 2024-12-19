不忍了！沈玉琳曾因利菁「遭製作人全面封殺」　還原當年真相

記者孟育民／台北報導

東森超視推出全新節目《后宮歐買尬》由「犀利天后利菁」與「荒謬大師沈玉琳」攜手主持，節目於昨（18日）舉辦開播記者會，往後節目中也將邀請到多位「00後」化身班底，碰撞出新火花！首次合作的沈玉琳和利菁默契程度也令人相當好奇，利菁透露，目前錄製下來覺得兩人默契100分，幾乎沒有磨合期，雖然兩人都是主持界前輩，但是合作的過程中不會出現搶話的情形，沈玉琳也笑說：「但笑點還是有落差，因為我覺得不好笑的菁姐都笑倒在地，我覺得好笑的她都面無表情！」

▲沈玉琳、利菁合作新節目《后宮歐買尬》。（圖／記者林敬旻攝）

不過聊到往事，沈玉琳突然爆料，曾「因利菁遭前輩製作人封殺」還原事件，沈玉琳透露，當時還在當製作人時，邀請利菁主持節目並直接向本人提出工作邀約，犯了經紀人的大忌，導致沈玉琳和旗下藝人被該製作公司全面封殺，此話一出讓利菁超級驚嚇，不知道有發生這樣的事情，利菁表示：「我真的不知道欸，我只知道我們那時候都碰不到面，包給沈玉琳結婚紅包還是在婚禮的一年之後。」

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▲兩人默契十足。（圖／記者林敬旻攝）



事實上，在該件事情之後，兩人也曾合作過一檔節目，由利菁主持、沈玉琳當固定班底，不過錄沒幾集，沈玉琳竟突然離開節目，這讓利菁忍不住開酸：「你在我節目當副手，當沒多久也就離開了啊！」沈玉琳更激動表示：「我就是不甘願當個副手！所以我才離開的！」此話一出，立刻引起全場哄堂大笑。