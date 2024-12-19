短今「透視裙全是洞」搭車！運將：為什麼穿這樣 她鬆口原因：很詭異

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她19日便在Instagram透露，剛剛出門搭車被運將問「為什麼穿這樣」，說完原因後，她也坦承打扮確實「很詭異」。

▲短今上半身和下半身穿搭彷彿是不同季節。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



從限時動態中，可以看到短今上半身似乎穿了一件米黃色厚外套，下半身卻搭配了印有白花、全是孔洞的透視裙，像是兩種季節的對比，也因此讓司機忍不住開口問：「這麼冷為什麼穿這樣？」

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▲短今最近在搬家。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



對此，短今解釋因為剛好在搬家，不小心把所有衣服都打包成箱，「只能以很詭異的穿搭風格出門。」不只這樣，由於鞋子也都整理好了，所以連當下穿的粉色拖鞋都是臨時翻出來的。

▲短今連拖鞋都是臨時翻出來的。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



事實上，短今當初因為長相神似南韓女星李英愛，才有了「短今」這個名字；而之所以會接觸到棒球，是因為朋友剛好帶她去看比賽，坐在現場的她備受震撼並決定報名徵選。