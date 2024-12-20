小孟老師／12月20日星座運勢　水瓶燃起愛的火焰

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：積極找到方法
感情：燃起愛的火焰
財運：想法保守穩健
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：建立工作平衡
感情：交給對方做主
財運：防止過度投資
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：提高溝通技巧
感情：等待機會來臨
財運：抓住投資熱點
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：雙魚
【土象星座】
工作：擔任更高職位
感情：觀察對方態度
財運：副業增加收入
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：實現成本節約
感情：進入完美狀態
財運：種下財富種子
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：射手
工作：幫助解決分歧
感情：調整相處模式
財運：投資持續學習
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：水瓶
【水象星座】
工作：提高經濟效益
感情：放棄舊有關係
財運：提高理財技能
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天蠍
工作：擔任領導角色
感情：相互共同支持
財運：掌握投資機會
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天秤
工作：培養領導技能
感情：修正相處關係
財運：期待時來運轉
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：獅子
【火象星座】
工作：確保身心健康
感情：兩人互相作伴
財運：運用智慧投資
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：有效領導團隊
感情：期待天下太平
財運：在乎每一分錢
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：解決人際衝突
感情：走過難忘歲月
財運：尋找投資項目
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響