ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／12月20日星座運勢　水瓶燃起愛的火焰

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：積極找到方法
感情：燃起愛的火焰
財運：想法保守穩健
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：處女

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：建立工作平衡
感情：交給對方做主
財運：防止過度投資
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：金牛

天秤座

工作：提高溝通技巧
感情：等待機會來臨
財運：抓住投資熱點
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：擔任更高職位
感情：觀察對方態度
財運：副業增加收入
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：牡羊

金牛座

工作：實現成本節約
感情：進入完美狀態
財運：種下財富種子
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：射手

處女座

工作：幫助解決分歧
感情：調整相處模式
財運：投資持續學習
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：提高經濟效益
感情：放棄舊有關係
財運：提高理財技能
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天蠍

天蠍座

工作：擔任領導角色
感情：相互共同支持
財運：掌握投資機會
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天秤

雙魚座

工作：培養領導技能
感情：修正相處關係
財運：期待時來運轉
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：確保身心健康
感情：兩人互相作伴
財運：運用智慧投資
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：雙子

獅子座

工作：有效領導團隊
感情：期待天下太平
財運：在乎每一分錢
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：魔羯

射手座

工作：解決人際衝突
感情：走過難忘歲月
財運：尋找投資項目
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

勒索害死李善均！「女演員判刑出爐」法官斥：讓被害者受極大痛苦

勒索害死李善均！「女演員判刑出爐」法官斥：讓被害者受極大痛苦

梅根福克斯懷孕後又傳分手！　男友被爆料「噁心性癖」愛喝尿

梅根福克斯懷孕後又傳分手！　男友被爆料「噁心性癖」愛喝尿

老公和小三愛愛一半「突心肌梗塞」送醫！　病房外撞見正妻...兩人竟是閨蜜

老公和小三愛愛一半「突心肌梗塞」送醫！　病房外撞見正妻...兩人竟是閨蜜

孫藝真公開力挺玄彬新片！羞喊「老公加油❤️」笑了：比他還緊張

孫藝真公開力挺玄彬新片！羞喊「老公加油❤️」笑了：比他還緊張

黃小柔突PO「病房照」緊牽媽媽手！「終於放下心中大石」換大頭照

黃小柔突PO「病房照」緊牽媽媽手！「終於放下心中大石」換大頭照

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

愷樂「一張照片」揭婆媳真實關係！被敲碗復出練舞…鬆口6字回應了

愷樂「一張照片」揭婆媳真實關係！被敲碗復出練舞…鬆口6字回應了

林襄「沒被通知」堅不認佔座　律師祭1話術：人設才不會翻車

林襄「沒被通知」堅不認佔座　律師祭1話術：人設才不會翻車

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

勒索害死李善均！「女演員判刑出爐」法官斥：讓被害者受極大痛苦

梅根福克斯懷孕後又傳分手！　男友被爆料「噁心性癖」愛喝尿

老公和小三愛愛一半「突心肌梗塞」送醫！　病房外撞見正妻...兩人竟是閨蜜

孫藝真公開力挺玄彬新片！羞喊「老公加油❤️」笑了：比他還緊張

黃小柔突PO「病房照」緊牽媽媽手！「終於放下心中大石」換大頭照

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

愷樂「一張照片」揭婆媳真實關係！被敲碗復出練舞…鬆口6字回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女演員「片場驚見小女孩」中斷不拍了！菅田將暉被提醒：站你旁邊
  2. 小孟老師／12月20日星座運勢　水瓶燃起愛的火焰
  3. 黃小柔突PO「病房照」緊牽媽媽手！「終於放下心中大石」換大頭照
  4. 超有愛音樂節！DJ 賴皮曝民眾喝醉倒路邊「清潔工直接送他回基隆家」
  5. 小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況
  6. 林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心
  7. 梅根福克斯懷孕後又傳分手！　男友被爆料「噁心性癖」愛喝尿
  8. 阿本見面會「簽名弄哭小朋友」　他還原過程超無奈：練很久耶
  9. 孫藝真公開力挺玄彬新片！羞喊「老公加油❤️」笑了：比他還緊張
  10. 替前女友林襄說話被讚「最佳前男友代表」！孫生再發聲：我相信她

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366