ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鍾欣凌秋田扮藝妓被笑像林美秀　風田忙逛街跟美女聊天氣炸

記者葉文正／台北報導

《老少女奇遇記2》目前正熱播中，鍾欣凌特別與來賓風田再續前緣，談到在日本秋田的種種，鍾欣凌哀怨表示，被要求扮藝妓的時候，粉都是斑駁的，還被攝影師笑是像林美秀。鍾欣凌還爆料，她們在扮藝妓時，風田卻去逛大街買麵，一點都沒有體會到姊姊們的辛勞。

▲風田與劇團美女相談甚歡。（圖／記者葉文正攝）

▲風田(右)與劇團美女相談甚歡，楊貴媚等姊姊們正在排戲。（圖／記者葉文正攝）

鍾看到風田現身，鍾欣凌笑說：「我必須說，我知道他之前就瘋瘋癲癲，這次去覺得他是一個超級幽默的人，幸好他語言很通，跟劇場的人見面聊天，他都負責翻譯，結果都講到麵都爛掉了，還沒時間吃，很辛苦。」不過風田也有福利，排戲空檔還跟美女演員聊天，無視姐姐們的存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲風田與劇團美女相談甚歡。（圖／記者葉文正攝）

▲美女還幫風田整理衣服。（圖／記者葉文正攝）

鍾欣凌跟嚴藝文、楊貴媚扮藝伎，著實不輕鬆，鍾欣凌說：「我臉上那個粉都推不開，是斑駁的，戴上假髮後，攝影師笑到無法 HOLD住，說林美秀來了，學藝伎舞要蹲下去，媽的最好蹲得下去啦，而且我們學舞，結果風田在逛街買麵，我們學舞他逛街，拍攝團隊看到就跟著風田買。」完全亂了秩序。

▲風田與劇團美女相談甚歡。（圖／記者葉文正攝）

▲風田與姊姊們一起去玩雪。（圖／記者葉文正攝）

風田也形容三個姐姐，覺得楊貴媚是成熟女人，嚴藝文則帶著黑色幽默，鍾欣凌則是太陽，很會照顧所有人。再度提到藝妓話題，鍾欣凌說：「我只能說章子怡很厲害，那個妝要漂亮很難欸，妝很像金童玉女，想像自己畫出來會是章子怡，結果是金童玉女，花了兩個小時梳化。」並透露化妝造型要台幣上萬元，尺寸還不好借。

▲風田與劇團美女相談甚歡。（圖／記者葉文正攝）

▲大家一起演出是全新體驗。（圖／記者葉文正攝）

鍾欣凌也對風田品評：「風田來的時候我們有點小失望，前面來的是林哲熹、禾浩辰，結果後面來了一個不同派的，上節目遇到風田他還不跟我打招呼。」風田趕緊喊冤：「沒有，那時候有說好節目還沒播要裝不認識，從化妝就開始不認識。」深怕破了梗。

風田之前被房東趕走，有居住糾紛，不過他說已經解決了：「但是押金房東拖了三個月，我就一直威脅跟警告（講成猥褻），再不給我我就報警，押金４萬多呢，我現在一個人住，但是現在沒有女朋友。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

推薦閱讀

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊貴媚, 嚴藝文, 鍾欣凌, 老少女奇遇記, 風田

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主打無性別概念！　《BOYS PLANET》陳冠叡確定在韓出道
  2. 米可白健檢完驚覺「不能吃高麗菜」！鬆口原因：很困擾 友全傻眼
  3. 謠言傷女神！新垣結衣「消失廣告代言榜」業界揭2原因…日網繼續挺
  4. 親密戲演成打鬥戲！　韓寧頭撞張軒睿「差點叫救護車」直接NG
  5. 瑪麗亞凱莉耶誕巡迴最終場　跑到台下在蕾哈娜胸部簽名
  6. Ozone耶誕節前突送驚喜！ 　過程竟然超荒唐
  7. 岳母家「整樓20人食物中毒」！里長闖禍了 台男星揭暗黑內幕：很可怕
  8. 《夜市王》牛排店掀爭議「公平遭質疑」店家親回應！　製作單位公開擇店標準
  9. 范少勳宣布下個月升格二寶爸！　喜曝「愛妻再懷女兒」親自陪產檢
  10. 職場禮儀？新人女主播脫口「感謝姐」秒被嗆：有夠白目！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366