鍾欣凌秋田扮藝妓被笑像林美秀　風田忙逛街跟美女聊天氣炸

記者葉文正／台北報導

《老少女奇遇記2》目前正熱播中，鍾欣凌特別與來賓風田再續前緣，談到在日本秋田的種種，鍾欣凌哀怨表示，被要求扮藝妓的時候，粉都是斑駁的，還被攝影師笑是像林美秀。鍾欣凌還爆料，她們在扮藝妓時，風田卻去逛大街買麵，一點都沒有體會到姊姊們的辛勞。

▲風田(右)與劇團美女相談甚歡，楊貴媚等姊姊們正在排戲。（圖／記者葉文正攝）

鍾看到風田現身，鍾欣凌笑說：「我必須說，我知道他之前就瘋瘋癲癲，這次去覺得他是一個超級幽默的人，幸好他語言很通，跟劇場的人見面聊天，他都負責翻譯，結果都講到麵都爛掉了，還沒時間吃，很辛苦。」不過風田也有福利，排戲空檔還跟美女演員聊天，無視姐姐們的存在。

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▲美女還幫風田整理衣服。（圖／記者葉文正攝）

鍾欣凌跟嚴藝文、楊貴媚扮藝伎，著實不輕鬆，鍾欣凌說：「我臉上那個粉都推不開，是斑駁的，戴上假髮後，攝影師笑到無法 HOLD住，說林美秀來了，學藝伎舞要蹲下去，媽的最好蹲得下去啦，而且我們學舞，結果風田在逛街買麵，我們學舞他逛街，拍攝團隊看到就跟著風田買。」完全亂了秩序。

▲風田與姊姊們一起去玩雪。（圖／記者葉文正攝）

風田也形容三個姐姐，覺得楊貴媚是成熟女人，嚴藝文則帶著黑色幽默，鍾欣凌則是太陽，很會照顧所有人。再度提到藝妓話題，鍾欣凌說：「我只能說章子怡很厲害，那個妝要漂亮很難欸，妝很像金童玉女，想像自己畫出來會是章子怡，結果是金童玉女，花了兩個小時梳化。」並透露化妝造型要台幣上萬元，尺寸還不好借。

▲大家一起演出是全新體驗。（圖／記者葉文正攝）

鍾欣凌也對風田品評：「風田來的時候我們有點小失望，前面來的是林哲熹、禾浩辰，結果後面來了一個不同派的，上節目遇到風田他還不跟我打招呼。」風田趕緊喊冤：「沒有，那時候有說好節目還沒播要裝不認識，從化妝就開始不認識。」深怕破了梗。

風田之前被房東趕走，有居住糾紛，不過他說已經解決了：「但是押金房東拖了三個月，我就一直威脅跟警告（講成猥褻），再不給我我就報警，押金４萬多呢，我現在一個人住，但是現在沒有女朋友。