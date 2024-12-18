他手臂長骨肉瘤…花11小時手術消失　「用大腿肉補」辛苦過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

由林明謙執導、曾寶儀走訪並擔任敘事旁白，「寬魚國際」出品，耗時4年打造完成的紀錄片《交換禮物》，17日晚間舉行盛大首映會，8間影廳同步引爆8顆「核彈級催淚洋蔥」；主創團隊率領片中的康復者廖新喜（Sam哥）、Olga到各影廳謝票並舉行簡單映後座談，其中Sam哥手臂上的「腫瘤本人」已消失，當他秀出健康的手臂，引起現場觀眾驚呼連連。

▲《交換禮物》出品人邱瓈寬（左起）、林明謙導演、曾寶儀合體康復者Sam哥和Olga。（圖／台北双喜提供）

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本身是中醫師的Sam哥17日早上還在香港為病患看診，結束工作後專程飛來台北參加首映會，他在《交換禮物》片中秀出的「衰仔」比棒球還大的骨肉瘤「腫瘤本人」，令不少影迷大感吃驚；昨晚當他站上舞台，已不見手臂上的「衰仔」，原來他早已在台北榮總手術，恢復身體健康，所以特別到場分享自身經驗，並透過電影傳遞「面對癌症，不再害怕」的信念。

▲Sam哥在紀錄片《交換禮物》公開自己的腫瘤。（圖／台北双喜提供）

Sam哥透露，自己的骨肉瘤是在台灣榮總開刀切除的，手術時間長達11個小時，切除手臂的骨肉瘤之外，還需要從一隻大腿移植組織填補手臂，然後再從另一隻大腿移植皮膚去填補大腿的組織手術部位。他覺得台灣的醫療水準實在很高，至今都非常感謝自己在榮總的主治醫師以及醫療團隊。

▲Sam哥已治好手臂的腫瘤。（圖／台北双喜提供）

看完《交換禮物》，Sam哥說「這是我人生中收到最好的耶誕禮物，這個禮物應該給所有人看看，不單單只在台灣；這個紀錄片打動人心，教會我們怎麼用心去認識自己和身邊的病人跟家人，這份禮物應該從台灣傳出去到全世界。」他把片中說的一句話再次跟大家分享「世上沒有不治之病，只有不治之心。」

▲Sam哥已治好手臂的腫瘤。（圖／台北双喜提供）

除了Sam哥，片中另一位癌症患者Olga，歷經乳癌四期、治療痊癒後又復發，復發後再康復，昨晚她依然生龍活虎站在大眾面前。Olga感恩地說「感謝大家來看這部電影，感謝我自己有活到這個時候，將近快三年了，我還是活得很好。」Olga表示，生病後最常聽到旁人給她掌聲，說「妳好棒，加油」，但Olga說：「其實我什麼都沒做，我只是活下來而已。我有在呼吸，我有在吃東西，我輕鬆得很，最辛苦真的是陪伴的人，他們也有創傷，謝謝大家。」

▲《交換禮物》出品人邱瓈寬（左起）、林明謙導演、曾寶儀合體康復者Sam哥和Olga。（圖／台北双喜提供）

辛苦完成了《交換禮物》並且終於呈現在大家面前，曾寶儀感性表示「希望透過這部電影能開啟對話：中西醫的對話，主流跟非主流的對話，生病者陪病者的對話。如果大家開始對話，很多可能性就會就此展開。」

《交換禮物》由「寬魚國際」、「六六喜喜」、「影市堂」、「文策院」出品，由邱瓈寬擔任出品人，陳永雄聯合出品，曾國駿、彭幼芳監製，林明謙導演、曾寶儀旁白，12月25日正式上映。