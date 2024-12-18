Vicky不爽林襄、穎樂還傳訊誇可愛　陳沂開酸：前輩說喜歡都不要信

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔今（18）日透過社群發文證實，先前與好友Vicky上節目爆料某流量女星私下無禮、搭高鐵佔位的人就是啦啦隊女孩林襄及林穎樂，消息曝光後，掀起各界討論。為此，網紅陳沂在臉書發文評論此事，並點出Vicky事後傳訊息稱讚林穎樂可愛的這個行為讓她覺得很可怕，「以後演藝圈前輩說喜歡我都不要相信。」

▲黃小柔證實先前爆料對象是林襄、林穎樂。（圖／翻攝自Facebook）

針對林襄、林穎樂被爆出去年搭火車出外景時，搶了前輩Vicky座位一事，陳沂指出，Vicky雖然當時對兩人的佔位行為感到不滿，但事後卻傳訊息給林穎樂，內容不只表達「很高興認識妳」，甚至還稱讚兩人「很可愛」，後來卻轉頭上節目爆料，讓她感到無法理解。陳沂接著更反諷說：「以後演藝圈前輩說喜歡我都不要相信。」暗示圈內人表面上客套和氣，私下卻疑似另有不同想法。她更開玩笑表示自己「幸運」，因為前輩們都不喜歡她，讓她能「放心沒禮貌下去」。

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▲陳沂分享自己對火車搶位事件看法。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

事實上，整起佔位風波源自黃小柔、Vicky最近在節目《小姐不熙娣》中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，引發許多網友留言討論，甚至懷疑黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。為此，黃小柔今（18）日發文說明整起事件經過，證實自己上節目所說的就是啦啦隊女孩林襄與林穎樂，並強調自己「句句屬實，絕無虛言。」

▲林穎樂16日出席活動回應佔位風波。（圖／資料照）

此外，林穎樂（16）日出席活動，首度現身回應風波，無奈表示：「心情上還好，不是我們，希望別再討論。」透露當時在錄影過程中並無感受到不妥，和Vicky及黃小柔兩人前輩私下相處融洽，事後甚至還收到Vicky的暖心私訊，對方向她表示很開心認識可愛的妹妹們，如今被黃小柔發文點名搭火車佔位置，再度掀起外界關注及討論。