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有村架純「親用劇本」250冊遭人拍賣！幕後黑手身分曝…公司回應

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣女星有村架純親自使用過的劇本，遭人轉賣到拍賣網站，且數量竟高達250冊，其中包括她2013年拍過NHK晨間劇《小海女》（あまちゃん），拍賣金額高達51萬日幣（約台幣10萬8066元）。而賣家竟是她母親的朋友，公司也立即做出回應。

▲▼有村架純親自使用的劇本意外出現在拍賣網站，幕後原因曝光。（圖／翻攝自IG）

▲有村架純親自使用的劇本意外出現在拍賣網站，幕後原因曝光。（圖／翻攝自IG）

據《NEWS POST SEVEN》報導，有村架純擁有多部戲劇代表作、電影，其中包括2013年首度演出的晨間劇《小海女》，出色的演技令她火速受到全國觀眾的關注。不料她入行以來的劇本，從《小海女》到電影《阪急電車》，突然出現在拍賣網站上。

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而這些外洩劇本的賣家是一名男性，坦承自己與有村架純的媽媽是同鄉酒友，有村架純的母親將這些舊劇本放在老家，並請朋友幫忙將這些劇本燒毀。不過他坦承：「當時起了不好的念頭，沒有銷毀，反而將它們帶回家中……。」《週刊新潮》也報導買家的說法，買家是一位喜愛戲劇的收藏家，並透露賣家開著黑色賓士車載著滿箱劇本前來交易，賣家聲稱是村架純母親的朋友，曾幫忙對方開餐廳的室內裝潢，這些劇本是有村架純移居東京前留在老家的，因為打算前往能登做志工，但需要籌到300萬日幣（約台幣63萬元），最後雙方以50萬成交（約台幣10萬元）。

買家看完劇本後，又打算將劇本轉賣，結果放上拍賣網站，賣家來告知 「你轉賣了吧！這會出問題！」賣家將錢退款給這位買家後，買家將劇本打包寄還給經紀公司。而該名賣家反省自己一時出歹念，「我輕率的行為失去了有村架純媽媽的信任，我感到非常後悔。沒想到事情竟然會鬧得這麼大……。」

對此有村架純所屬經紀公司「FLaMme」回應：「沒想到會發生這樣的事，當事人本人也感到心痛，本公司亦深感困惑。」公司表示今後會徹底加強管理，避免再發生類似的事件。

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