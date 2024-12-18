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YTR陳妮絲愛貓住院「10天費用破30萬」！　公開收據嘆：命只有一條

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber陳妮絲在2月宣佈和韓籍男友水哥結婚，目前正在等待女兒的誕生。不過，她的愛貓阿跳近來健康亮紅燈，甚至於日前住院，她為此相當擔心，16日也分享了到目前為止花費的昂貴醫藥費金額，直言「錢我會再努力賺，但是阿跳的命只有一條」。

▲▼YTR陳妮絲愛貓住院「10天花30萬」公開收據。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲已經進入孕期倒數。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

陳妮絲16日曬出網友關心阿跳狀況的私訊截圖，對方問說：「貓咪目前這樣花了20萬有嗎？你們真的好有心，希望他健康好起來迎接新寶寶。」陳妮絲回應透露，愛貓這10天來的醫療費用已經累積到30萬2295元，還沒包括出院的結算，不過，她也表示：「錢我會再努力賺，但是阿跳的命只有一條。」

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▲▼YTR陳妮絲愛貓住院「10天花30萬」公開收據。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲公開愛貓的醫療費金額。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

陳妮絲回憶起阿跳第一次在8月發生心律不整的情景，心情依然難以平復。她表示，每當想到要做好心理準備，眼淚就忍不住掉下來，「以前他還很小很小，覺得那天還很遙遠欸，結果時間咻一下就過得好快......」

此外，陳妮絲先前分享阿跳住院的狀況時，有網友批她是在「折磨貓咪」，陳妮絲為此相當難過。她曬出粉絲的安慰私訊，表示：「折磨他的是病痛，我跟醫生都是想辦法要救他，說我在折磨他，真的很傷人！你若沒有看過他痛苦向我們求救的眼神，你不能說是我在折磨他，我才是那個認識他11年的人。」

▲▼YTR陳妮絲愛貓住院「10天花30萬」公開收據。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲回應網友。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

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