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網敲網出賽《黑白大廚》！詹姆士親給答案　不在乎酸民留言吐心聲

記者孟育民／台北報導

詹姆士今（17日）出席京都堂代言活動，坦言之前曾很努力瘋狂運動瘦10KG，沒想到生活作息跟較少運動復胖6KG，現如今靠著中醫調理改善許多，「自己以往三酸甘油脂超高的人，外食啦，生活作息不正常，貪嘴吃消夜啦，以前指數狂飆700，醫生都連連警告，現在降到200，家族有糖尿病的病史。」他更得意跟曾國城打球，對方被自己的成果驚艷到。

▲▼詹姆士。（圖／京都堂嚴選提供）

▲詹姆士瘦身有成。（圖／京都堂嚴選提供）

被問起台灣派代表參加《黑白大廚》，不少人拱他報名下一季，詹姆士表示一定去，他認為廚藝這件事情 ，就跟念書一樣，書讀得越多，越覺得自己不夠，料理的世界學無止境，哪怕誰現在是台灣第一名廚，人外有人，天外有天，「這十年走外景自己走遍世界各地，接觸到世界各地大小名廚，把各種廚藝技法帶回台灣，原本想去參加Gordon Ramsay的地獄廚房，但沒報到名，心態就是覺得好玩當成人生體驗，我也不怕被質疑，輸贏沒這麼嚴重，奧運選手百米冠軍也會跌倒，有機會自己是一定會去，因為太好玩了。」

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至於怕不怕被酸民留言挑戰，詹姆士笑著表示，如果真的在意酸民的話，一天都活不下去，網路上誰都不認識誰，做的再怎麼好，都會有人酸，就像台灣棒球好不容易世界冠軍，也還是會有酸民嘴癢。

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