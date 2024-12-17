國光女神不藏了　澀谷街頭驚露黑色內衣

記者葉文正／台北報導

擁有亮眼外型與姣好身材的「單車女神」林倪安，無論是在主持、戲劇還是音樂創作領域，皆展現出多才多藝的一面。過去曾擔任《國光幫幫忙》的助理主持人，累積豐富的主持與戲劇經驗。除此之外，倪安更推出個人單曲，親自包辦歌詞和MV劇情，無疑是一位多方面的全能藝人。深受粉絲喜愛的她，先前推出的 有倪真好 倪安數位寫真 大獲好評，創下佳績，在粉絲熱烈期盼之下，再度推出全新數位寫真 剛好遇見倪 倪安數位寫真，於12/18 (三) 正式上市！



▲倪安寫真在日本拍攝。（圖／尖端出版）

此本寫真耗時近一年的時間籌備與拍攝，帶大家來到了日本街頭，並邀請旅日國際攝影大師林千翔老師親自掌鏡。無論是在東京繁華的澀谷街頭，還是遼闊的海浪景色，完美詮釋性感、清純、浪漫等多重面貌，此次作品以日式寫真風格呈現，特別融入了倪安對棒球的熱愛，寫真中可見倪安身穿性感啦啦隊隊服的俏皮姿態，展現完美臀部線條，充滿個人特色與魅力。

▲倪安也喜歡自行車。（圖／尖端出版）

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倪安於訪談中表示，這本寫真是她的全新挑戰，從日常風格到性感造型，展現了不曾展示的全新樣貌，並突破了過往的尺度限制，挑戰前所未有最大尺度！其中更有套服裝僅用膠帶遮住重點部位，特殊的角色設定，十分引人遐想，並強調出一覽無遺的性感身材曲線。



▲倪安擁有好身材。（圖／尖端出版）

談及這次的拍攝過程，倪安提到與林千翔攝影師合作十分順利，兩人透過多年默契，讓每個細節都被精緻呈現。倪安回憶起她在澀谷八公口拍攝時，身穿黑色性感內衣漫步街頭，服裝上呈現了透紗、挖空、綁帶等特殊時尚元素，就像是穿梭人群的性感特務，吸引眾多路人的驚訝目光，讓許多男生經過都忍不住回頭觀望！成功展現極具誘惑力的姿態，挑逗各位的感官！此外，倪安還在夜晚的海邊進行拍攝，身穿白色薄紗，更從側邊小蠻腰一路挖空到腿部，充滿唯美的女神氛圍，為粉絲帶來一場視覺與心靈的饗宴。



▲倪安寫真書封面相當惹火。（圖／尖端出版）

倪安更透露，她將於近期發行一首棒球相關單曲，讓對棒球的熱情不僅體現在寫真中，也融入於音樂創作之中，希望能與更多粉絲分享她的熱愛，並計畫積極參與商演及節目邀約，期望能在未來為棒球事業做出更多貢獻，回饋粉絲們的支持與喜愛。《剛好遇見倪》倪安數位寫真 於12/18 (三) 正式上市，希望粉絲對她支持！