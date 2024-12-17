ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

國光女神不藏了　澀谷街頭驚露黑色內衣

記者葉文正／台北報導

擁有亮眼外型與姣好身材的「單車女神」林倪安，無論是在主持、戲劇還是音樂創作領域，皆展現出多才多藝的一面。過去曾擔任《國光幫幫忙》的助理主持人，累積豐富的主持與戲劇經驗。除此之外，倪安更推出個人單曲，親自包辦歌詞和MV劇情，無疑是一位多方面的全能藝人。深受粉絲喜愛的她，先前推出的 有倪真好 倪安數位寫真 大獲好評，創下佳績，在粉絲熱烈期盼之下，再度推出全新數位寫真 剛好遇見倪 倪安數位寫真，於12/18 (三) 正式上市！
▲倪安寫真在日本拍攝。（圖／尖端出版）

▲倪安寫真在日本拍攝。（圖／尖端出版）
此本寫真耗時近一年的時間籌備與拍攝，帶大家來到了日本街頭，並邀請旅日國際攝影大師林千翔老師親自掌鏡。無論是在東京繁華的澀谷街頭，還是遼闊的海浪景色，完美詮釋性感、清純、浪漫等多重面貌，此次作品以日式寫真風格呈現，特別融入了倪安對棒球的熱愛，寫真中可見倪安身穿性感啦啦隊隊服的俏皮姿態，展現完美臀部線條，充滿個人特色與魅力。

▲倪安寫真在日本拍攝。（圖／尖端出版）

▲倪安也喜歡自行車。（圖／尖端出版）

[廣告]請繼續往下閱讀...

倪安於訪談中表示，這本寫真是她的全新挑戰，從日常風格到性感造型，展現了不曾展示的全新樣貌，並突破了過往的尺度限制，挑戰前所未有最大尺度！其中更有套服裝僅用膠帶遮住重點部位，特殊的角色設定，十分引人遐想，並強調出一覽無遺的性感身材曲線。
▲倪安寫真在日本拍攝。（圖／尖端出版）

▲倪安擁有好身材。（圖／尖端出版）
談及這次的拍攝過程，倪安提到與林千翔攝影師合作十分順利，兩人透過多年默契，讓每個細節都被精緻呈現。倪安回憶起她在澀谷八公口拍攝時，身穿黑色性感內衣漫步街頭，服裝上呈現了透紗、挖空、綁帶等特殊時尚元素，就像是穿梭人群的性感特務，吸引眾多路人的驚訝目光，讓許多男生經過都忍不住回頭觀望！成功展現極具誘惑力的姿態，挑逗各位的感官！此外，倪安還在夜晚的海邊進行拍攝，身穿白色薄紗，更從側邊小蠻腰一路挖空到腿部，充滿唯美的女神氛圍，為粉絲帶來一場視覺與心靈的饗宴。
▲倪安寫真在日本拍攝。（圖／尖端出版）

▲倪安寫真書封面相當惹火。（圖／尖端出版）
倪安更透露，她將於近期發行一首棒球相關單曲，讓對棒球的熱情不僅體現在寫真中，也融入於音樂創作之中，希望能與更多粉絲分享她的熱愛，並計畫積極參與商演及節目邀約，期望能在未來為棒球事業做出更多貢獻，回饋粉絲們的支持與喜愛。《剛好遇見倪》倪安數位寫真 於12/18 (三) 正式上市，希望粉絲對她支持！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

推薦閱讀

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

籃籃揭林襄私下為人！　徐乃麟看「搶Vicky位風波」說話了：講一講就好

籃籃揭林襄私下為人！　徐乃麟看「搶Vicky位風波」說話了：講一講就好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

國光女神, 倪安

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王大陸離職前突變熱情又專業　楊祐寧忍不住淚如雨下
  2. 《獵人》進度大突破！冨樫義博「手術後狂飆50話台詞」粉絲都嗨了
  3. 吳宗憲自封評審界烏鴉　舞蹈界的企鵝參賽者都暈了
  4. 蔡阿嘎公開街頭藝人證書！　照片曝光「撞臉鯰魚哥」老婆都認證
  5. 余祥銓「聽演唱會台下喝酒」道歉了！　柔柔站椅子狂拍也被罵
  6. 國光女神不藏了　澀谷街頭驚露黑色內衣
  7. 諧星1年被盜刷200萬！收通知「卡刷爆」才發現　犯罪手法騙過銀行
  8. 南台灣最頂啦啦隊女神　瑟七本周日辦簽書會
  9. 翁馨儀罕曬父女親密合照　「凍齡膚況曝光」本人揭真實年紀
  10. 《單身地獄4》1月要播了！「大尺度預告」曝光　他撩妹喊：想咬妳

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366