破天荒！張惠妹大巨蛋倒數「最狂4分鐘預告片」曝光　網全看哭了

記者吳睿慈／台北報導

歌后張惠妹大巨蛋開唱《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》倒數計時100小時，主辦單位17日無預警公開一支長度4分鐘的預告片，影片耗資百萬為演唱會加溫暖身，這支影片由NEXFLIX夯劇《影后》飾演「流氓」的詹懷雲主演，他在劇情中真情流露的演技，竟然讓看過的人都難忘不已，甚至陪他一起哭了，相當感人，被譽為是「演唱會最狂暖身」、「是要逼死沒買到票的人嗎」。

▲張惠妹大巨蛋開唱倒數，17日釋出最狂4分鐘暖身預告片。（圖／聲動娛樂提供）

張惠妹即將在週末於大巨蛋開唱，演唱會預告片以大家生活中的「分手票」為主軸，找來「流氓」詹懷雲飾演一位外送員，在送件過程中看到滿街aMEI開唱的廣告，想起那年和前任女友一起看偶像aMEI演唱會的點點滴滴，一起唱〈好膽你就來〉的美好時光。只是物換星移，身邊的人已經不在了。

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▲暖身預告片主角是詹懷雲。（圖／聲動娛樂提供）



詹懷雲再次來到aMEI演唱會，卻狹路相逢看到最愛aMEI的她身邊有了一個他，錯身而過的兩人，不約而同再想起合唱〈好膽你就來〉的時光，卻已是兩條不同的軌跡，此時背景也響起了〈解脫〉的音樂，文案暮鼓晨鐘寫著「好膽成為別人的過去，才能真正的解脫」，配上詹懷雲邊騎邊哭的畫面，令人心疼流淚，網友全都直呼「看哭了」。

▼▲詹懷雲後來再遇到前任，但兩人已經情逝了。（圖／聲動娛樂提供）



這支以「分手票」為主題的暖身影片耗資百萬，一釋出就在網路爆紅，被讚是「演唱會最狂暖身」、「是要逼死沒買到票的人嗎？」「天兒啊！想起那年的前任」，話題瞬間爆開，成功為aMEI臺北大巨蛋開唱預熱，整個熱騰騰延燒。aMEI經紀人陳鎮川表示：「第一次有人為了演唱會拍了這麼認真的預告片。」又說已經接到無數「關切」電話，劈頭問要逼死多少沒票的人，更多詢問是「還沒有票可買？」「拜託拜託，有幾張買幾張？」「有沒有任何方式，一張也可以」無奈票券早已在開票日秒殺，只能跟大家深深一鞠躬。

國泰世華銀行《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》將由12月21（六）、22（日）、28（六）、29（日）、31（二）五場輪番引爆臺北大巨蛋，這不但是妹神首度進駐大巨蛋，更成為首位在臺北大巨蛋跨年開唱的華語歌手，並已締造「妹神演唱會經濟」之不凡紀錄！