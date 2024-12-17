ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大飛開砲統神慘遭炎上！　無助還原情況：一面倒地被開槍

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》今（17日）晚10點播出「沒想到說錯了一句話被網友洗版無情公審」，大飛說自己出道10幾年第一次被網友洗版攻擊，因為他砲轟統神言論：「有個非常熱的犯罪案件包含到未成年，『某神』就在網路上講了一番言論，但這個言論是不對的，而且他的粉絲也有未成年的小朋友，我覺得可能會被他的觀念影響到。」沒想到他在自己的社群平台發表對這件事的看法，卻慘被網友炎上。

▲▼大飛。（圖／中天綜合台提供）

▲大飛社群分享個人看法慘遭「神罰」。（圖／中天綜合台提供）

實況主「統神」張嘉航因評論黃子佼買不雅片風波時，脫口「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」等言論引發爭議。大飛提到當時情況：「我大致上是說這件事不對就是不對，不用再去強調或者凹任何事情，這麼多人喜歡你，你怎麼會有這種言論，結果新聞出來的同時，我也遭受到『神罰』，有些藝人失言，可能還有一些粉絲挺，但我沒有粉絲，所以我就一面倒地被『開槍』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大飛。（圖／中天綜合台提供）

▲大飛無奈吐露心聲。（圖／中天綜合台提供）

大飛還曾無辜被波及：「這是最莫名其妙的，前陣子速食店《獵人》卡包炒得很熱，我滑開手機第一則貼文就是雙胞胎網紅發的那篇，我想說這波操作實在太成功了，因為我不是《獵人》的鐵粉，連我都知道就代表這東西一定很夯。」但他轉發網紅的貼文到自己的社群平台後，卻被動漫迷斥責：「有人開始攻擊說我什麼都不知道就分享，因為他們（網紅）說《獵人》是卡通，他們沒有講是動漫，網友就抓著這件事開始鞭。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」！爆違反2規定被目睹 妻勸也沒用

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」！爆違反2規定被目睹 妻勸也沒用

Fans17內部藏「驚人鈔票山」照片曝！　小哥哥艾理傻眼：以為都沒賺錢

Fans17內部藏「驚人鈔票山」照片曝！　小哥哥艾理傻眼：以為都沒賺錢

林襄、林穎樂遭影射耍大牌「捲搶Vicky座位疑雲」！《玩很大》發聲還原情況

林襄、林穎樂遭影射耍大牌「捲搶Vicky座位疑雲」！《玩很大》發聲還原情況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」！爆違反2規定被目睹 妻勸也沒用

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大飛, 統神, 小明星大跟班

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 知名音樂人楊立德驟逝！享壽73歲
  2. 江宏傑女兒交男友　老爸不忍：我會衝下去！
  3. 人氣韓團台灣合體了！Elkie緊擁CLC的她秘密重聚　溫馨現場曝光
  4. 萬分之一！羅人友爆依韓兵役法「正式免役」　網友全驚呼：好幸運喔
  5. 盧廣仲演唱會「慘遭全程盜錄」！還被公開免費看 官方強硬發聲了
  6. 孫安佐正式入伍！北車報到「不見孫鵬、狄鶯」被拍現場照 嗨喊5字
  7. 43歲許哲珮睽違17年演兒童劇：燃燒生命　一看台下觀眾面孔有洋蔥
  8. 《全明星》田依甯揪邱宇辰義賣　粉絲「裸捐」送暖
  9. 富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」
  10. 林襄《玩很大》同框黃小柔Vicky畫面曝光！　3人表情互動全被播出

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366