大飛開砲統神慘遭炎上！　無助還原情況：一面倒地被開槍

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》今（17日）晚10點播出「沒想到說錯了一句話被網友洗版無情公審」，大飛說自己出道10幾年第一次被網友洗版攻擊，因為他砲轟統神言論：「有個非常熱的犯罪案件包含到未成年，『某神』就在網路上講了一番言論，但這個言論是不對的，而且他的粉絲也有未成年的小朋友，我覺得可能會被他的觀念影響到。」沒想到他在自己的社群平台發表對這件事的看法，卻慘被網友炎上。

▲大飛社群分享個人看法慘遭「神罰」。（圖／中天綜合台提供）

實況主「統神」張嘉航因評論黃子佼買不雅片風波時，脫口「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」等言論引發爭議。大飛提到當時情況：「我大致上是說這件事不對就是不對，不用再去強調或者凹任何事情，這麼多人喜歡你，你怎麼會有這種言論，結果新聞出來的同時，我也遭受到『神罰』，有些藝人失言，可能還有一些粉絲挺，但我沒有粉絲，所以我就一面倒地被『開槍』。」

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▲大飛無奈吐露心聲。（圖／中天綜合台提供）



大飛還曾無辜被波及：「這是最莫名其妙的，前陣子速食店《獵人》卡包炒得很熱，我滑開手機第一則貼文就是雙胞胎網紅發的那篇，我想說這波操作實在太成功了，因為我不是《獵人》的鐵粉，連我都知道就代表這東西一定很夯。」但他轉發網紅的貼文到自己的社群平台後，卻被動漫迷斥責：「有人開始攻擊說我什麼都不知道就分享，因為他們（網紅）說《獵人》是卡通，他們沒有講是動漫，網友就抓著這件事開始鞭。」