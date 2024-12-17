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黃明志突PO道歉文！痛認「欲望不是說忍就忍」：太貪心嗎 網看完傻了

記者潘慧中／綜合報導

大馬歌手黃明志儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，他近日突然在社群網站發文表示，「在此，我先跟大家說一聲對不起。也很抱歉佔用了大家的資源。最近發生的事情，我真的很無助。但我覺得不關其他人的事，所以我決定自己出來澄清。」

▲▼黃明志。（圖／翻攝自Facebook／黃明志）

▲黃明志突PO道歉文。（圖／翻攝自Facebook／黃明志）

黃明志進一步解釋，當下的決定並非任性，而是逼不得已，因為當事情發生時，「我真的……一時之間不知道該怎麼處理……」，雖然明白這樣的行為會引來非議，也會讓自己又累又痛苦，「請問如果換作你是我，你會怎麼做呢？或許『換位思考』不是大家習慣做的事，但我還是希望可以透過這個澄清，讓大家更明白我的處境。」

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▲▼黃明志。（圖／翻攝自Facebook／黃明志）

▲▼黃明志自我反省。（圖／翻攝自Facebook／黃明志）

▲▼黃明志。（圖／翻攝自Facebook／黃明志）

同時，黃明志事後也有自省，「是我太任性嗎？是我太貪心了嗎？還是那只是天性呢……我不明白自己可以如此為所欲為，但欲望這種事情不是說能忍就能忍的。尤其面對這種誘惑…」但無論如何，他會避免未來重蹈覆轍，「再也不會像這一次這麼任性了！」

最後，黃明志才揭開真相，「我再也不會在半夜突然肚子餓起來煮粥，然後發現麻油沒有了，就自己一個人跑回麻坡家裡去拿來吃…真的太任性了！但是沒辦法，因為吃粥一定要配麻油！」

▲▼黃明志。（圖／翻攝自Facebook／黃明志）

▲▼黃明志最後終於揭開真相。（圖／翻攝自Facebook／黃明志）

▲▼黃明志。（圖／翻攝自Facebook／黃明志）

許多歌迷看完黃明志的貼文才鬆了一口氣，並留言笑說：「原本以為發生什麼重大事情」、「我還傻傻看完」、「以為你出軌了」、「以為有瓜吃結果咬到一口空氣。」

黃明志臉書全文：

在此，我先跟大家說一聲對不起。
也很抱歉佔用了大家的資源。

最近發生的事情，我真的很無助。但我覺得不關其他人的事，所以我決定自己出來澄清。

其實我會做出這樣的決定，也是逼不得已。在事發的當下，我真的……一時之間不知道該怎麼處理……

我當然知道這樣做會有什麼後果？
會被講…會被誤解…會被扭曲…
會讓我自己很累、很痛苦…
請問如果換作你是我，你會怎麼做呢？
或許「換位思考」不是大家習慣做的事，但我還是希望可以透過這個澄清，讓大家更明白我的處境。

是我太任性嗎？是我太貪心了嗎？還是那只是天性呢？

經歷過這一次的事件之後，我會好好地去反省自己，避免以後再發生同樣的事。

我不明白自己可以如此為所欲為，但欲望這種事情不是說能忍就能忍的。尤其面對這種誘惑...

方法總比問題多，
我不想再辯解了，
接下來的我，
再也不會像這一次這麼任性了！

我再也不會在半夜突然肚子餓
起來煮粥，然後發現麻油沒有了，
就自己一個人跑回麻坡家裡去拿來吃...
真的太任性了！
但是沒辦法，
因為吃粥一定要配麻油！
真的太好吃了...

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