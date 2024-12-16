林襄、林穎樂遭影射耍大牌「捲搶Vicky座位疑雲」！《玩很大》發聲還原情況

記者孟育民／台北報導

女星黃小柔、Vicky因為爆料錄影時遇到某流量女星沒禮貌佔位，引發網友瘋猜是一同在花蓮錄製《綜藝玩很大》的林襄、林穎樂，不過目前兩人都已發聲闢謠，但風波仍持續延燒。《綜藝玩很大》好看娛樂副總王貞妮今（16日）也發聲還原錄影情況。

▲林穎樂、林襄、Vicky、黃小柔曾經一起錄製《綜藝玩很大》花蓮外景。（圖／翻攝自綜藝玩很大臉書）

隨著事件越演越烈，稍早好看娛樂副總王貞妮回應：「節目是在藝人都坐定後才開始拍攝流程，在拍攝過程中，沒有發生任何衝突或是不高興的地方。而且花蓮那一集玩很大，已經是1年多前的播出內容了。」

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▲王貞妮還原當錄影情況。（圖／翻攝自綜藝玩很大臉書）

事實上，整起佔位風波源自女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，就有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。儘管林襄、林穎樂已發聲闢謠，但風波持續延燒，4人的社群貼文底下更遭網友留言洗版。

另外，有林襄粉絲替偶像抱屈，甚至對Vicky爆粗口，她表示從頭到尾都是網友在猜對象是林襄，「你是不是應該去找那些覺得是她們的網友？！你有本事去挺到底！到我這裡發什麼瘋？？麻煩你就去支持你的愛！別在我這搞什麼分擾了！如果你真相信她，你不會出現在這裡！！」