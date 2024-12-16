《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

記者陳芊秀／綜合報導

美食競賽實境節目《夜市王》播出後掀起網路討論熱潮，節目找來台灣9大知名夜市進行小吃比拼，且評審找來「外地嘴」，包括泰國Alizabeth娘娘、香港影帝曾志偉以及韓勾ㄟ金針菇，每集在YouTube創下破百萬的觀看紀錄，而第4集甜點賽，樂華夜市推出大陸美食「梅花糕」，意外遭批評「不是台灣食物」，而店家發文回應網友質疑。

▲《夜市王》開播以來話題不斷，YouTube觀看數每集狂破百萬觀看。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

《夜市王》9大夜市每集根據不同主題推出美食攤競賽，根據每集賽果累積積分，節目進行節奏明快，令網路評價不斷上升。而「甜點賽」項目，永和樂華夜市推出「梅花糕」，用酥脆麵杯加上裝豐富內餡的麻糬，然而網友透過Threads議論「不是台灣食物」、「推梅花糕出來是在……」、「這是台灣夜市小吃嗎」、「樂華夜市管委會有事嗎？」，連老闆、店員態度、說話用「軟糯」一詞被質疑使用大陸用語，被眾人批評「態度很差眼睛長在鼻子上面」、「讓我血壓飆高」。

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▲《夜市王》甜點賽，樂華夜市推出梅花糕遭批評「不是台灣食物」。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

梅花糕店家深夜發文，談及被推選出去參加比賽，對老闆跟小幫手來說，真的是很寶貴的經驗，並說到夜市美食多元化，「我們梅花糕雖然不是台灣本土道地的甜點，但我們還是很用心製作跟經營。雖然觀後感評價兩極但還是真心感謝給予支持鼓勵的朋友們」。面對網友批評態度不好，說話用大陸用語，店家回應：「老闆是台灣人。剛好夥伴去中國回來一起開梅花糕，第一家在士林。講話也只是老闆私下的聊天講話方式，並沒想到會有這麼大的討論。至於為什麼要派我們去，可以詢問樂華管委會」。

▲梅花糕參賽店家發文。（圖／翻攝自Threads）

不只是「梅花糕」參賽引發爭議，甜點賽出賽的美食出現改良版吉拿棒、日式蘋果糖，PTT網友留言「台灣夜市明明很多代表小吃，來吉拿棒跟蘋果整個黑人問號」。評審之一娘娘在節目中表示「本來期待可以吃到台灣味的東西」，一番話引發網友共鳴，眾人在YT留言區回應「這次很認同娘娘的想法，甜點這次有好幾個是非台灣代表的食物，台灣有很多小甜品真的很棒都沒出現蠻可惜」、「吉拿棒、梅花糕、日式蘋果糖，這些根本就不是台灣傳統甜點，到底是製作單位不會選，還是各地管委會有內定，就讓我們看下去」、「到底推出不代表台灣的甜點是什麼意思，第一次覺得娘娘說的很對」。

▲泰國網紅娘娘在甜點賽講評時坦言：「本來很期待可以吃到台灣味的東西。」（圖／翻攝自YouTube）