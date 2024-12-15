ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李多慧「只穿睡衣上街」下衣失蹤！　苦喊1句網笑「台灣化」了

記者陳芊秀／綜合報導

台灣受到大陸冷氣團影響，各地氣溫驟降，南韓啦啦隊女神李多慧昨晚（14日）首度在Threads上發文，並分享了一張穿著Hello Kitty連身睡衣，出現在台南市區街上的照片，同時配文「冷死了」。而來自南韓的她會覺得台灣冷，被網友笑虧體感或許已經「台灣化」了。

▲▼李多慧出門下衣失蹤。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲李多慧出門下衣失蹤。（圖／翻攝自IG、Threads）

李多慧也成了「脆」人。她在Threads首次發文，下午先分享了一張戴著黑框眼鏡的特寫照片，晚間則於台南南紡購物中心附近再次發出3張穿著睡衣的照片。照片中，她全身緊縮，似乎因寒冷而咬牙發抖，搭配鏡頭晃動效果，讓人深刻感受到她所描述的「有多冷」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李多慧出門下衣失蹤。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲李多慧開Threads帳號。（圖／翻攝自Threads）

▲▼李多慧出門下衣失蹤。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲▼李多慧出門下衣失蹤。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲▼李多慧出門下衣失蹤。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲李多慧打卡台南，穿著睡衣上街且下衣失蹤。（圖／翻攝自Threads）

儘管天氣寒冷，李多慧以可愛粉色系妝容亮相，而非素顏上街。由於台灣人一般不會穿睡衣外出，不少台南網友留言表示「我先問，誰會穿睡衣出來逛府城」、「一開始還想說誰會穿睡衣出門」，甚至有人好奇台南是否真的這麼冷，還有人質疑她是否「台灣化了」。部分網友則表示，台南昨晚的濕冷氣候確實讓人體感溫度偏低，與南韓的乾冷冬天有所不同。

李多慧當晚穿著一件Hello Kitty冬季睡衣，這款連身睡衣在蝦皮網站售價2200元台幣，並附同色系褲子。而她當晚僅穿著連身睡裙現身台南街頭，衣服的「下半身」消失，修長雙腿則是因鏡頭晃動若隱若現。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

推薦閱讀

買北投2000萬雲端豪宅「遇低溫卻大崩潰」！　李明川一早醒來嚇壞

買北投2000萬雲端豪宅「遇低溫卻大崩潰」！　李明川一早醒來嚇壞

快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！　揭錄影讓座情況：企圖帶風向

快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！　揭錄影讓座情況：企圖帶風向

林襄爆「錄影超跩得罪黃小柔」！網挖出1年前影片　寶弟同場還原真相

林襄爆「錄影超跩得罪黃小柔」！網挖出1年前影片　寶弟同場還原真相

陳文茜抗病黑色素癌第4期！痛訴「渣男」冷漠無情：狠狠看穿了你

陳文茜抗病黑色素癌第4期！痛訴「渣男」冷漠無情：狠狠看穿了你

跳過大學！周子瑜拿到「歐洲心理碩士」　本人證實：上課1年多

跳過大學！周子瑜拿到「歐洲心理碩士」　本人證實：上課1年多

林襄遭疑「私下無禮搭高鐵佔位」　經紀人怒駁：不要瞎起鬨

林襄遭疑「私下無禮搭高鐵佔位」　經紀人怒駁：不要瞎起鬨

孫安佐宣布當兵「明晚直播剃頭」！　地點、入伍日全說了

孫安佐宣布當兵「明晚直播剃頭」！　地點、入伍日全說了

懶理網暴風波...畢書盡現身小巨蛋！　正妹妻罕見露面「美到激似田馥甄」

懶理網暴風波...畢書盡現身小巨蛋！　正妹妻罕見露面「美到激似田馥甄」

李多慧「只穿睡衣上街」下衣失蹤！　苦喊1句網笑「台灣化」了

李多慧「只穿睡衣上街」下衣失蹤！　苦喊1句網笑「台灣化」了

周杰倫慶功照終於曝光　阿信罕見造型遭公開：過一陣子就刪

周杰倫慶功照終於曝光　阿信罕見造型遭公開：過一陣子就刪

aespa Winter遭中國黑粉狂罵「討厭死了」心疼表情全被拍　影片瘋傳

aespa Winter遭中國黑粉狂罵「討厭死了」心疼表情全被拍　影片瘋傳

46歲料理名人村吉雅之心肌梗塞猝逝！死前2天直播做蛋糕…網錯愕　

46歲料理名人村吉雅之心肌梗塞猝逝！死前2天直播做蛋糕…網錯愕　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

買北投2000萬雲端豪宅「遇低溫卻大崩潰」！　李明川一早醒來嚇壞

快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！　揭錄影讓座情況：企圖帶風向

林襄爆「錄影超跩得罪黃小柔」！網挖出1年前影片　寶弟同場還原真相

陳文茜抗病黑色素癌第4期！痛訴「渣男」冷漠無情：狠狠看穿了你

跳過大學！周子瑜拿到「歐洲心理碩士」　本人證實：上課1年多

林襄遭疑「私下無禮搭高鐵佔位」　經紀人怒駁：不要瞎起鬨

孫安佐宣布當兵「明晚直播剃頭」！　地點、入伍日全說了

懶理網暴風波...畢書盡現身小巨蛋！　正妹妻罕見露面「美到激似田馥甄」

李多慧「只穿睡衣上街」下衣失蹤！　苦喊1句網笑「台灣化」了

周杰倫慶功照終於曝光　阿信罕見造型遭公開：過一陣子就刪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李多慧

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題
  2. 朱栢康「基督徒演師公」太像被當同行　拍《破．地獄》遇阿飄鬼遮眼
  3. 譚艾珍女兒歐陽靖自嘲「不聰明母女檔」！　認易被檢討：跌跤不可怕
  4. 陳妍希消失8月臉書發聲：希望大家都溫暖！網：台灣永遠是你後盾
  5. 郎朗現身台北！罕同框混血辣妻「私下互動曝」　甜閃：最浪漫的伴侶
  6. 《電話》柳演錫6分演技封神！山中救妻眼神全是戲　劇迷暴動：給他大賞
  7. 《囧男孩》騙子二號16年後長大了！　新作跟《影后》壁虎演師生
  8. 李多慧「只穿睡衣上街」下衣失蹤！　苦喊1句網笑「台灣化」了
  9. 46歲料理名人村吉雅之心肌梗塞猝逝！死前2天直播做蛋糕…網錯愕　
  10. 快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！　揭錄影讓座情況：企圖帶風向

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366