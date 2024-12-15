李多慧「只穿睡衣上街」下衣失蹤！　苦喊1句網笑「台灣化」了

記者陳芊秀／綜合報導

台灣受到大陸冷氣團影響，各地氣溫驟降，南韓啦啦隊女神李多慧昨晚（14日）首度在Threads上發文，並分享了一張穿著Hello Kitty連身睡衣，出現在台南市區街上的照片，同時配文「冷死了」。而來自南韓的她會覺得台灣冷，被網友笑虧體感或許已經「台灣化」了。

▲李多慧出門下衣失蹤。（圖／翻攝自IG、Threads）

李多慧也成了「脆」人。她在Threads首次發文，下午先分享了一張戴著黑框眼鏡的特寫照片，晚間則於台南南紡購物中心附近再次發出3張穿著睡衣的照片。照片中，她全身緊縮，似乎因寒冷而咬牙發抖，搭配鏡頭晃動效果，讓人深刻感受到她所描述的「有多冷」。

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▲李多慧開Threads帳號。（圖／翻攝自Threads）

▲李多慧打卡台南，穿著睡衣上街且下衣失蹤。（圖／翻攝自Threads）

儘管天氣寒冷，李多慧以可愛粉色系妝容亮相，而非素顏上街。由於台灣人一般不會穿睡衣外出，不少台南網友留言表示「我先問，誰會穿睡衣出來逛府城」、「一開始還想說誰會穿睡衣出門」，甚至有人好奇台南是否真的這麼冷，還有人質疑她是否「台灣化了」。部分網友則表示，台南昨晚的濕冷氣候確實讓人體感溫度偏低，與南韓的乾冷冬天有所不同。

李多慧當晚穿著一件Hello Kitty冬季睡衣，這款連身睡衣在蝦皮網站售價2200元台幣，並附同色系褲子。而她當晚僅穿著連身睡裙現身台南街頭，衣服的「下半身」消失，修長雙腿則是因鏡頭晃動若隱若現。