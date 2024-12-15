最美魚販「愛上相差18歲」已婚八點檔男神　私下互動曝光！

記者黃庠棻／台北報導

2025時裝偵緝大劇《天意偵查隊》由合名娛樂與平天下電影兩大公司攜手製作，邀請導演蕭仁富與總製作人陳熙之領軍操刀，更請到《六弄咖啡館》與戲劇《極道千金》的作家藤井樹擔任編劇顧問，及一流演技派卡司陳熙鋒、劉心語、蘇炳憲、成潤、胡恩寕、張捷與尹彥凱等演員共同演出。

▲《天意偵查隊》由陳熙鋒、劉心語主演。（圖／合名娛樂提供）

歷經超過2年籌備期，《天意偵查隊》日前宣布開鏡，所有主要演員與團隊齊聚一堂，期待這部作品能拍攝順利。男、女主角陳熙鋒與劉心語，在劇裡飾演特別偵查隊的隊長與副隊長，當中還來了一段「妹有情、郎無意」的揪心鋪陳，讓苦追陳熙鋒的劉心語搞笑大嘆「工作在追真相，私下還劇要一路單戀追隊長，對我來說，這才是最正規的『追』劇！」。

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▲《天意偵查隊》由陳熙鋒、劉心語主演。（圖／合名娛樂提供）



在民視八點檔「愛的榮耀」擔任要角的陳熙鋒，剛好目前角色告一段落，聊到接演《天意偵查隊》，覺得這根本是「天意」的象徵，就這麼時機巧合地遇上，讓他工作幾乎沒斷電即立刻上工，直言「我跟製作人陳熙之私底下是多年好友，他開口邀約時，聽他簡單說完劇情，我二話不說就答應，以行動支持相挺！當然我也期待有像熙之這樣子的新生代製作人出現，為演藝圈帶來新血跟熱情！」。

▲《天意偵查隊》由陳熙鋒、劉心語主演。（圖／合名娛樂提供）

聊到第一次與劉心語合作，陳熙鋒大讚「心語是個甜美的女生，也是個認真努力上進的藝人，從現場狀態及劇本討論，我都可以感受到她對自己要求很高，我知道她是新人，但對戲過程裡，她讓我感覺是不斷地進步，不是那種什麼都狀況外的新人！」

▲《天意偵查隊》由陳熙鋒、劉心語主演。（圖／合名娛樂提供）



首次擔任女主角，劉心語坦承壓力很大，戲裡她十八般武藝樣樣精通，動腦也出力，成為協助隊長與整隊辦案的最佳幫手，不過愛情上卻遇到「妹有情、郎無意」的揪心鋪陳，戲裡尹彥凱愛慕她，她單戀隊長陳熙鋒，但陳熙鋒卻對前女友念念不忘，導致三人沒一個得到幸福。

▲《天意偵查隊》由陳熙鋒、劉心語主演。（圖／合名娛樂提供）

劉心語苦笑說「希望編劇賞我最後是好的結局，我都這麼努力辦案了！」，說到與大前輩陳熙鋒對戲，劉心語也坦承真的有被他的MAN電到，劉心語說「沒想到鋒哥本人比電視上還要帥！而且私下他很照顧大家，根本就是101％發電的完美熟男，站在他旁邊很有安全感，我有點『小鹿亂撞』的被觸電到！很開心與榮幸這次與鋒哥合作，在他身上學到很多演技經驗，對我來說非常珍貴。」。

▲《天意偵查隊》由陳熙鋒、劉心語主演。（圖／合名娛樂提供）



陳熙鋒的細膩體貼也反映在現實生活上，由於要拍戲，因此有些時間不能面面俱到照顧家裡，他也說「心疼老婆是一定的，畢竟在工作時都是老婆辛辛苦苦帶著孩子！龍龍大部分時間很乖，但有時拗起來挺兩極，不是爆哭就是瘋狂笑。」時裝偵緝大劇《天意偵查隊》預計播出25集，每一集60分鐘，預計在2025年播出。