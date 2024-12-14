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唐禹哲首曬2歲兒合照！　「父子罕同框」愛的視角流出

記者王靖淳／綜合報導

藝人唐禹哲去年向蘇小軒求婚成功，小倆口育有一個2歲兒子，平時偶爾會透過社群放閃的兩人，今（14）日都PO出同樣背景的出遊照，其中唐禹哲更首度公開與兒子的合照，充滿愛的視角的照片曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示：「好可愛的互動！」

▲▼唐禹哲蘇小軒。（圖／翻攝自Instagram／dt_0902）

▲唐禹哲去年求婚成功蘇小軒。（圖／翻攝自Instagram／dt_0902）

照片中，唐禹哲坐在一張木椅上，他身穿黑色運動外套搭配短褲，腳踩運動鞋，造型輕便休閒。他的表情溫和，伸出左手拉住坐在他身旁的兒子，流露出滿滿的父愛。唐禹哲的兒子則穿著迷彩外套搭配黑色長褲與白色運動鞋，小小的身影倚靠在唐禹哲身旁，手裡似乎正在玩著玩具，專注的模樣非常可愛。父子倆的互動自然親密，整體畫面溫馨有愛。

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▲▼唐禹哲蘇小軒。（圖／翻攝自Instagram／dt_0902）

▲唐禹哲、蘇小軒在社群PO文分享與兒子合照。（圖／翻攝自Instagram／dt_0902）

在其他照片中，唐禹哲除了用手環抱住兒子，同時也用手拉住兒子的小手，完美展現父愛的一面，他的表情時而注視兒子，時而看向遠方，畫面滿是溫暖與專注。照片背景是一片落葉鋪滿的草地，襯托出秋意氛圍。為此，一系列的照片在曝光後不久，立即掀起網友留言討論，「兒子好可愛」、「最美的風景」、「超級溫馨」、「感覺當你小孩應該很幸福」。

▲▼唐禹哲。

▲唐禹哲罕見分享與兒子的合照。（圖／翻攝自Instagram／dt_0902）

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唐禹哲, 蘇小軒, 求婚, 放閃

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