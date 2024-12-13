張齡予家人被傳染黴漿菌　住院十天疲於奔命還被實驗

記者葉文正／台北報導

黴漿菌疫情正處流行高峰，近期兒科門診出現許多感染黴漿菌的小病人，因為發燒、久咳不癒及喉嚨痛，甚至有病童出現肺炎重症，「肺部X光白了一片」，使得住院機率大增，讓家長擔心不已！就連藝人張齡予的家人也不能倖免。

▲張齡予(左)跟熊熊對於健康管理都很重視。（圖／張齡予提供）

俗稱「行走的肺炎」的黴漿菌，感染途徑多經由飛沫傳染，傳染力極強，因此孩子感染後常見同班同學或全家人接連「中鏢」，就連主持人張齡予的40歲姊夫，近日也因被小孩傳染黴漿菌而住院十天，完全沒想到會這麼嚴重。

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▲張齡予兒子小班長( 中)跟雙胞胎表哥。（圖／張齡予提供）

張齡予提到，「姊夫確診黴漿菌前，始於不明原因發燒，服用診所醫師開的抗生素藥物後仍不見好轉，「若沒吃退燒藥，則維持近40度的高燒！」這樣反覆的狀況，持續一個禮拜後，張齡予姊夫轉送至台大醫院急診，醫師以另一種抗生素治療依然不見效，最後趕緊進行詳細血液檢測後，「才發現黴漿菌就是他感染的病菌之一。」

▲小班長在家長監督下每日都有健康保養。（圖／張齡予提供）

實際上，感染黴漿菌的症狀，包括：發燒、咳嗽、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、肌肉痠痛和輕微腹瀉等，張齡予的姊夫除了咳嗽等其他典型症狀外，還高燒到嚴重肺炎，家裡的小朋友也是久咳不癒，整個家庭因交叉傳染而疲於奔命。

▲張齡予姊夫住院住到被頒發感謝狀。（圖／張齡予提供）

張齡予表示，即使姊夫的肺部炎症已痊癒，但咳嗽、咳痰的狀況仍需吃藥，對生活造成極大不便，現階段只能多休息、持續回診，隨時注意恢復狀況。身兼健康節目主持人和健康管理師的張齡予提醒，家中有過敏兒的家庭，更要提防黴漿菌感染引發氣喘重症，務必勤洗手、戴口罩，避免併發各種併發症。

為了家人的健康，也為了在節目上帶給觀眾更多資訊，張齡予做了很多功課，根據2024年最新研究發現，來自人體口腔天然分泌的免疫蛋白「P113+抗菌胜肽」，經由國立大學實驗室的檢測結果，這一種專利成分的抗菌效果高達70.5%！

張齡予說：「正處於口腔期的兒子小班長，每天都喜歡到處亂摸、亂吃，容易吃到病菌，所以也會讓他使用漱口水，希望能有效對抗黴漿菌。而且碰上黴漿菌疫情的流行期，家中一人染病，很有可能全家都染疫，建立自我防護觀念，可為全家健康建立第一道防線！」